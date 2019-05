Siv Jensens (Frp) refses fra flere hold for sin sosialist-kommentar. Nå vil hun beklage utsagnet, som hun understreker var spøkefullt ment.

– Dette må jo være det beste kick-offet i verden. Det er bare å brette opp ermene, dundre ut og knuse disse jævla sosialistene, sa Jensen i sin middagstale på partiets landsmøte lørdag kveld.

– Ødeleggende for ordskiftet

Utsagnet har høstet skarp kritikk fra en rekke politikere, blant annet tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide, som mener ordbruken er «ødeleggende for det politiske ordskiftet». Han gikk søndag ut og bad Jensen trekke tilbake utsagnet.

Jensen selv understreker at kommentaren ikke var alvorlig ment.

– Det ble sagt med et glimt i øyet. Nå tas dette fullstendig ut av proporsjoner. Hvis noen føler seg støtt av dette, beklager jeg selvfølgelig, sier hun til VG.

– Legitimerer hat og vold

En annen som reagerte på Jensens utsagn, er stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap). Hun har sendt inn et skriftlig spørsmål til statsminister Erna Solberg (H), hvor hun ber statsministeren svare på hva hun synes om finansministerens ordbruk.

– Det finnes tydeligvis ingen grenser for lavmål fra den kanten. Å skulle knuse de jævla sosialistene er meget farlig ordbruk. Fra et medlem av regjeringen er det svært alvorlig. Hun legitimerer hat og vold. Dette er alvorlig. Jeg forventer at statsministeren for en gangs skyld nå rydder opp i egne rekker, sier Trettebergstuen til Dagbladet.