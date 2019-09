Årsaken til den ukjente hundesykdommen er fortsatt ikke funnet. Veterinærinstituttet har imidlertid gjort samme funn hos alle de syv obduserte hundene.

Det opplyste beredskapssjef Jorun Jarp ved Veterinærinstituttet til pressen søndag ettermiddag.

– Vi har gjort tilsvarende funn av tarmbetennelser i de siste hundene vi har fått inn, men vi må undersøke flere hunder for å finne ut hvordan dette har spredd seg, sa Jarp.

Til nå er syv hunder obdusert ved instituttet. Ytterligere to hunder blir obdusert søndag, men det er for tidlig å uttale seg om prøvene fra disse.

Fakta: Råd til hundeeiere På grunn av en uavklart situasjon og flere sykdomstilfeller og dødsfall anbefales alle hundeeiere å følge disse rådene: Begrens nærkontakt med andre hunder.

Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur.

Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært.

Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager blodig eller sprutende diaré, oppkast og raskt svekket allmenntilstand hos din hund.

Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse.

Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs, bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses

Ring veterinæren før du tar med deg hunden din på klinikken. Kilde: Anicura, Mattilsynet

Hovedtyngden av tilfellene er fortsatt fra Østlandet, men Jarp opplyser at de får meldinger om syke hunder fra store deler av landet nå.

Hun beskriver situasjonen som dramatisk og understreker at det jobbes på spreng for å finne årsaken og kunne sette inn de mest effektive tiltakene.

– Dramatisk

Fram til søndag var minst 25 hunder registrert døde i Norge etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden.

– Det er dramatisk at så mange friske hunder med god helsetilstand og som er godt vaksinerte, dør på denne måten, sier Jorun Jarp.

Hun understreker at de derfor går bredt ut når de undersøker hundene og at det ikke er noen spor eller teorier som lukkes nå.

Veterinærinstituttet ber hundeeiere om å ikke høre på rykter som blir spredd på sosiale medier om at sykdommen kan tilbakeføres til et bestemt fôr. Det er ikke funnet indikasjoner på at sykdommen skyldes en bestemt type fôr.

Jarp ber hundeeiere om å forholde seg i ro, ha hundene under kontroll og fortsette med samme fôr som de pleier.

– Ingen forgiftning

– Vi har ikke sett noen tegn til forgiftning, som for eksempel rottegift. Vi legger mindre vekt på dette, men kan ikke utelukke virus, sa hun til pressen søndag.

Undersøkelsene har foreløpig resultert i at man har funnet to forskjellige bakterier i hundene, som begge kan gi diaré. Det gjelder bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens.

Disse bakteriene er funnet hos fem hunder. Fire av disse er blant de obduserte hundene, den siste fra en avføringsprøve fra en levende hund. Tre av disse fem hundene er fra Oslo og to fra Akershus.

Veterinærinstituttet har søndag også sendt ut registreringsskjema til veterinærer og dyreklinikker over hele landet. Håpet er at innsendte skjema vil kunne gi mye verdifull informasjon for å spore årsaken til sykdommen.

Prøvesvar til uken

Mattilsynet har mottatt informasjon om sykdomstilfeller med liknende symptomer fra Oslo, Akershus, Nordland, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane og Telemark.

Mattilsynet understreker at så vidt de har oversikt over, er det ikke noen unormal forekomst av disse symptomene andre steder enn i Oslo-området. Fullstendige prøvesvar på de obduserte dyrene vil ikke være klare før til uken.