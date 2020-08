Regjeringen vurderer å gjøre endringer i fraværsgrensen

Kunnskapsminister Guri Melby frykter VGS-elever vil dra på skolen til tross for luftveissymptomer på grunn av fraværsgrensen. Nå skal regelverket revurderes.

Publisert Publisert Nå nettopp

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier regjeringen skal se på reglene for fravær etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

– Beslutningen om at fraværsgrensen skulle gjelde som normalt, ble tatt i vår da vi var i en annen situasjon. Nå har vi fått en anbefaling fra Folkehelseinstituttet om at vi bør se på dette, sier kunnskapsminister Guri Melby til NRK.

Det ble i mars innført midlertidige endringer i fraværsgrensen på grunn av koronasituasjonen. Mandag er første dag i det nye skoleåret for elever over hele landet, og nå er det de gamle fraværsreglene som gjelder.

I en rapport publisert forrige uke skriver Folkehelseinstituttet at de er bekymret for at videregåendeelever vil reise på skolen til tross for symptomer på sykdom.

– For elever i videregående skoler kan det føre til at fraværsgrensen overskrides. Dette kan videre føre til oppmøte på skolen ved milde symptomer og risiko for smittespredning, heter det i rapporten.

– Jeg deler bekymringen om at elever kan ende opp med å gå på skolen selv om de hoster litt, fordi de er redde for å få for mye fravær. Vi skal se på hvordan regelverket er utformet nå for å unngå akkurat det, sier Melby, som presiserer at regjeringen skal håndtere saken raskt.