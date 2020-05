Erna Solberg hyller flagget på frigjøringsdagen

Statsminister Erna Solberg (H) kaster seg inn i debatten om jakkemerker med en kjærlighetserklæring til flagget som symbol for frigjøringen.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Statsminister Erna Solberg (H) talte under 75-årsmarkeringen for frigjøringen på Akershus festning 8. mai. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

Statsministeren brukte sin tale på frigjøringsdagen til å løfte fram hvor viktig nettopp flagget var som symbol i maidagene i 1945.

– Etter fem lange og vonde krigsår kunne vi igjen ta fram det norske flagget. Flagget som gjennom krigen var gjemt bort på loftet eller under divanen, sa Solberg.

– I hver en bygd og by vaiet det i rødt, hvitt og blått. I dagene som fulgte, gikk trykkeriene for fullt for å trykke nye norske flagg, fortsatte hun.

I en felles kronikk fredag konstaterer statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) at flagget er «selve symbolet på nasjonen vår».

«Krigen ga opphav til mange symboler. En binders i jakkeslaget viste samhold. Et rødt skjerf symboliserte at man tok avstand fra nazismen. Kongens monogram viste at man var kongetro. Okkupanten visste hvor viktige slike symboler er. Derfor ble folk straffet for å bruke dem», skriver de.

Utspillet kommer etter uker med diskusjon i sosiale medier og høyreorienterte miljøer om FN-nålen som flere statsråder går med i jakkeslaget.

Enkelte Frp-politikere har ment at man burde gå med norsk flagg i jakkeslaget i stedet.