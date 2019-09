FNB-kandidatene Aina Larsen Grude og Alexandra Eva Lind blir likevel ikke ekskludert fra partiet. I Klepp har medlemmer meldt seg ut i protest.

I en pressemelding onsdag kveld opplyser hovedstyret i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) at eksklusjonen av Alexandra Eva Lind i Sandnes er omgjort, skriver Stavanger Aftenblad.

Hovedstyret begrunner avgjørelsen med at de ikke har mottatt dokumentasjon eller grunnlaget for eksklusjonen av Lind, selv om dette er etterspurt gjentatte ganger.

Lind fikk beskjed 15. september om at hun var ekskludert fra partiet. Hun mottok et brev fra FNB Sandnes der hun fikk beskjed om at styret ikke hadde tillit til henne på grunn av ukollegial opptreden.

Medlemmer meldte seg ut

Tirsdag omgjorde hovedstyret i FNB også eksklusjonen av førstekandidat Aina Larsen Grude i Klepp FNB. Det førte til at 15 medlemmer i partiet meldte seg ut i protest.

– Hele styret og alle listekandidatene trekker seg som følge av denne saken, sier leder Geir Morten Øvestad i Klepp FNB til Stavanger Aftenblad.

Larsen Grude ble ekskludert fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger på valgdagen 9. september. Bakgrunnen var at hun gjentatte ganger skal ha brutt partiets vedtekter.

I en pressemelding fra hovedstyret i FNB til Rogalands Avis onsdag kveld opplyser styret at de ikke godkjenner kollektiv utmelding, og at de har registrert at personer som er utmeldt, hevder at de ikke er blitt forespurt om utmeldingen.

Larsen Grude: Helt uforståelig

Larsen Grude selv, som ikke har meldt seg ut av partiet, sier til NRK at masseutmeldingen er helt uforståelig, og at hun kommer til å ta kontakt med partiledelsen sentralt.

Partileder Frode Myrhol i FNB skriver i en SMS til Rogalands Avis at han ikke vil bruke energi på folk som ønsker å trekke seg fra partiet. Slike folk klarer partiet seg uten, mener han.

– Vi ønsker å bygge dette partiet rundt folk som brenner for saken, ikke folk som prøver å ekskludere medlemmer fordi de ikke liker dem. Dette er en type menneskesyn som strider fullstendig mot FNBs verdier, sier han.