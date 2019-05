DNB har ryddet opp hos alle kundene som hadde feil saldo på konto og skal overvåke systemene sine nøye for å sjekke at det fungerer som det skal fremover.

Like før klokka 16.15 torsdag opplyste DNB at alle systemer fungerer som normalt.

– Vi har jobbet med saken i hele dag og har i ettermiddag fjernet reservasjonene hos de siste kundene som fortsatt hadde feil saldo på konto, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Nylund i DNB til NTB.

De siste dagene har DNB opplevd storm fra kunder som opplever å ha blitt belastet dobbelt for betalinger de har gjort med kortene sine. Banken forklarer dette med en teknisk feil som har gjort at den midlertidige reservasjonen for kjøpet ikke er blitt slettet slik den skal.

– Vi beklager igjen at det har tatt tid å rette opp i alle transaksjonene, og takker samtidig for kundenes tålmodighet. Vi opplever at de aller fleste møter oss med forståelse og er ved godt mot. Samtidig som vi forstår veldig godt at noen blir oppgitt og frustrert, særlig de som står i en akutt situasjon, fortsetter Nylund.

– Trygt å bruke kort

Banken overvåker fortsatt systemene sine nøye, både for å sjekke at alt fungerer som det skal og for å rydde unna eventuelle feil.

DNB opplyser at banken skal gjøre en grundig analyse av årsakssammenhengen og sørge for at denne feilen ikke oppstår igjen.

– Det er trygt å bruke kortene nå. Det har det vært hele tiden. Det er ikke sånn at pengene blir borte, men det har vært et problem med at tidligere reserverte beløp ikke blir slettet, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim.

Mens problemene pågikk oppdaget mange at de sto oppført med beløp i nettbanken som var lavere enn de skulle være, og noen har også vært i minus uten at de skulle være det.

Feilen gjaldt transaksjoner som var gjort noen dager tilbake i tid. Banken har ikke oversikt over hvor mange kunder som var rammet eller hvor store beløp det var snakk om totalt.

DNB ble først klar over problemene onsdag.

Finanstilsynet følger med

Seksjonssjef Olav Johannessen i Finanstilsynet sier at de er blitt orientert om hendelsen og om bankens arbeid for å rette feilen og hjelpe kundene.

– Finanstilsynet følger opp at banken setter i verk tiltak for å sørge for at systemene fungerer som de skal, sier Johannessen til NTB.

Forbrukerrådet ber kundene om å overvåke kontoene sine nøye.

– Kunder som er usikre, bør ta en titt på de siste bevegelsene på sin konto, sier fagdirektør for finans Jorge Jensen i Forbrukerrådet.