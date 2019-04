Røde Kors tilbyr regjeringen å bistå norske borgere som har sluttet seg til IS i Syria, men vil ikke DNA-teste noen for å sikre at de er norske.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har den siste uka forsøkt å finne mulige løsninger for kvinner og barn som sitter i en fastlåst situasjon i IS-leire i Syria. Norske myndigheter bevilget denne uka 35 millioner kroner til helsehjelp i leiren al-Hol nordøst i Syria hvor det sitter opp mot 80.000 mennesker, hvorav 93 prosent er kvinner og barn.

Fire norske kvinner og totalt seks barn skal sitte internert i al-Hol-leiren.

Utenriksministeren uttalte til NRK at mange av dem som opplever å ha tilknytning til Norge, trolig ikke er norske statsborgere. På den bakgrunnen har hun også spurt lederen for Den internasjonale Røde Kors-komiteen om det kunne være aktuelt for organisasjonen å bistå myndighetene med å DNA-teste barn for å kunne fastslå statsborgerskap og identitet.

– Ikke aktuelt

Enhetsleder Ivar Stokkereit i Norges Røde Kors sier det ikke er aktuelt for dem å bistå stater med å fastslå verken identitet eller eventuelt statsborgerskap.

– Det er ikke vi som kommer til å ta den oppgaven, det ligger utenfor det vi skal drive med, sier Stokkereit til NTB.

Han forklarer at Røde Kors konsentrerer sitt arbeid i disse leirene til å gi humanitær bistand til dem som trenger det. Situasjonen blant annet i al-Hol-leiren beskrives som ekstremt vanskelig for veldig mange og spesielt for barna er det viktigste å hjelpe dem med de største behovene.

– Røde Kors-bevegelsen opererer heller ikke på oppdrag fra en tredjepart som dette vil være. Som en nøytral aktør vil vi være der for å dekke humanitære behov. Andre behov må nesten statene ta ansvar for selv, sier Stokkereit.

Han kjenner ikke til om andre land har henvendt seg til Røde Kors med tilsvarende forespørsler om DNA-testing.

– Norges Røde Kors har gjentatt beskjeden Den internasjonale Røde Kors-komiteen har sendt til alle stater: at vi kan være et bindeledd mellom de som bor i leirene og familiene deres, eller myndighetene i landene de kommer fra, sier han til Vårt Land søndag.

Mangler alle papirer

Overfor NTB presiserer Stokkereit at dette dreier seg om å formidle kontakt slik at personer med norsk eller annen europeisk tilknytning kan få til å komme i kontakt med myndighetene eller familier i sitt respektive land slik at de kan komme i posisjon for å motta konsulær hjelp.

– Dette er personer som mest sannsynlig mangler pass eller andre dokumenter, barna har ikke fødselsattest. Dette er noe norske myndigheter må sørge for og i dialog med dem som driver disse leirene, sier han.

Røde Kors har gjennom Genève-konvensjonen en særstilling fordi de har en unik tilgang til alle områder, sier Stokkereit.

Uenighet i regjeringen

De fire regjeringspartiene er uenige om hva Norge bør foreta seg. Frp er kritisk og statsminister Erna Solberg (H) har sagt at det ikke er aktuelt å hente dem hjem «slik situasjonen er nå». Topp-politikere i Venstre og KrF mener imidlertid at barna må hentes hjem til Norge.

– Stortingsflertallet vil aktivt bidra til å hente hjem norske barn. Er Frp imot og Høyre foreløpig uklart innstilt, spør Venstres Abid Raja på Twitter søndag ettermiddag og fortsetter:

– Klart flertall også i befolkningen. Hjelpeorganisasjoner står klar. Hver dag som går lider barna en dag for mye. Nå må Erna Solberg til beslutningen!