Olaug Bollestad spente buen vidt i sin første – og trolig eneste – tale som partileder til KrFs landsmøte. Men tok til tårene om Syria-barna.

Både barn av IS-krigere, pappapermisjon og distriktspolitikk var temaer Bollestad tok opp i talen. I tillegg viet hun både plass og tid til personlige historier om sin manns hjerneblødning og oppveksten med en psykisk syk mor.

Foran en fullsatt landsmøtesal på Sola i Stavanger utbroderte Bollestad de dypt personlige opplevelsene for å illustrere viktigheten av «å ha et lokalsamfunn som bryr seg».

– Det var en av grunnene til at jeg i 2003 ville engasjere meg i politikken, sa Bollestad, som fortsetter som nestleder i KrF etter landsmøtet.

Syria-barna

Et kinkig spørsmål for KrF den siste tida har vært fremtiden til barna av IS-krigere i Syria. I salen var mange spente på hva den fungerende partilederen ville si om det kontroversielle spørsmålet.

– Vi vet at det ikke er en enkel løsning på dette. Det er mange utfordringer og mange dilemmaer, sa Bollestad i sin tale fredag.

– Men de er unger, og de er våre unger, sa en gråtkvalt Bollestad til kraftig applaus fra salen.

Innad i regjeringen er det stor uenighet om hva man skal gjøre med barna. Mens Frp ikke vil hente hjem noen av dem, har statsminister Erna Solberg åpnet for å ta hjem barn som beviselig er foreldreløse, norske barn. Solberg har også satt døren på gløtt for å hente hjem også andre barn dersom foreldrene samtykker til det – men da uten mødrene.

KrFs påtroppende leder, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, har så langt støttet statsministeren.

– Nå skal vi prioritere de mest sårbare først, de som ikke har mødre og fedre, sa Bollestad, som fastholder at KrF også vil hjelpe barn som har foreldre i live. I Politisk kvarter på NRK fredag morgen måtte hun imidlertid vedgå at det ikke finnes et «mulighetsrom» for dette nå.

Utålmodige

Samtidig mener mange i KrF at regjeringen ikke går langt nok, og at arbeidet går for sakte, og det ligger an til debatt om saken på landsmøtet.

– Dette er en vanskelig situasjon, og jeg har skjønt at regjeringen jobber med saken. Men nå begynner folk å bli utålmodige, det må komme en løsning snart. Vi har gitt regjeringen arbeidsro, men tida begynner å renne ut, sier KrFU-leder Martine Tønnessen til Vårt Land.

Andre reagerer på kravet om at mødre må godta å skilles fra barna sine om ungene skal kunne hentes til Norge.

– En forferdelig utpressing, sier Trude Brosvik, KrF sin toppkandidat på listen til den nye fylkeskommunen Vestland, til Aftenposten.

Pleiepenger, pappaperm og distrikter

Bollestad kom i talen også med en «gladnyhet», som riktignok var lekket på forhånd, nemlig at regjeringen har gått med på å reversere samtlige av de omstridte endringene i pleiepengeordningen.

– Med KrF i Stortinget vedtok vi det. Med KrF i regjering skjer det, sa Bollestad.

Hun varsler også at KrF vil jobbe videre i regjeringen med å flytte arbeidsplasser fra Oslo til distriktene.

Det er også ventet debatt på landsmøtet om tredelingen av foreldrepermisjonsordningen, som mange i KrF er imot.

– Mødre og fedre over hele landet sier nei takk til statlig overstyring av hvordan familien skal fordele permisjonen sin. De ønsker å bestemme selv, og det forstår jeg godt, sa Bollestad.

Dersom KrF lander på et nei til tredeling, vil tre av de fire regjeringspartiene være imot ordningen.