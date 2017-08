Med 4,1 prosent kommer Venstre over sperregrensen i en ny VG-måling. Samtidig utelukker partileder Trine Skei Grande støtte til Støre om ny statsminister.

Hun forteller til VG at hun kommer til å kjempe til «the bitter end» for å få en blågrønn-regjering på plass og utelukker nå at hun snur seg til Jonas Gahr Støre (Ap) om det ikke skulle skje. Skei Grande går dermed tilbake på at hun vil felle Høyre/Frp-regjeringen etter valget, som hun uttalte til VG i mars i år. Hun lover nå velgerne at et borgerlig flertall vil gi borgerlig regjering.

– Jeg og Venstre kommer ikke til å gjøre noe som kan bidra til at Jonas Gahr Støre blir statsminister. En stemme på Venstre er en stemme på Erna Solberg som statsminister, sier Skei Grande til avisen.

Venstre-lederen utdyper at det blir to regjeringsalternativer om det blir borgerlig flertall. Enten en blåblå-regjering eller en blågrønn-regjering av Høyre, KrF og Venstre.

Venstre går frem fra 3,2 til 4,1 prosents oppslutning i den nye målingen, som er utført av InFact og er VGs andre i august. KrF ønsker ikke Frp i regjering og har åpnet for å gå i regjering med Arbeiderpartiet om det borgerlige flertallet skulle ryke. I den ferske målingen får KrF 5,2 prosent, det samme resultatet som de fikk ved forrige måling.

De øvrige partiene får følgende oppslutning: Rødt: 3,7 (+0,5), SV: 5,6 (+0,4), Ap: 30,9 (+0,9), MDG 3,9 (+0,3), Senterpartiet 10,9 (-1,0), Høyre: 21,9 (-0,8), Frp: 12,1 (-0,5) og andre partier 2,4 (+0,1). 2.030 personer er blitt spurt i målingen, og feilmarginen er inntil 1,7 prosentpoeng.