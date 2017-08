To personer omkom i flyulykken utenfor Holmestrand, opplyser politiet.

To personer er omkommet etter at et mindre småfly styrtet i Vestfold, opplyser politiet.

Meldingen om det savnede flyet kom inn klokken 12.31. Flyet ble lokalisert ved Ekeberg vest for Holmestrand sentrum et kvarter senere.