Ingvil Smines Tybring-Gjedde ble redd, fortvilet og sint

Fra et detaljert manus leste tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde i Oslo tingrett om hvordan hun opplevde å få trusselbrev.

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde og Statsadvokat Marit Formo før rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett tirsdag. Bertheussen, som er samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot ledende politikere. POOL. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Under to uker etter at hun var utnevnt til statsråd i Solberg-regjeringen, mottok Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og ektemannen, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde, den 5. februar 2019 et trusselbrev.

Brevet, som så ut til å ha forbindelse til teaterstykket «Ways of Seeing», fikk omfattende konsekvenser for politikerparet. PST startet overvåking, alarm ble installert og nye sikkerhetsrutiner innført.

– Vi har stått i mange mediestormer mannen min og jeg, men vi har aldri fått et trusselbrev hjem. Jeg ble redd, fortvilet og sint. Hvordan i alle dager hadde noen funnet ut hvor vi bodde, sa den tidligere statsråden i retten.

Laila Anita Bertheussen, samboeren til daværende justisminister og partifelle til Tybring-Gjedde-paret, er tiltalt for å ha sendt trusselbrevet. Hun står nå tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere.