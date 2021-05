Ny norsk kvinne i Syria-leir ber om UD-hjelp

Den norske kvinnen Aisha Shezadi Kausar (29) ber Utenriksdepartementet (UD) om hjelp til å komme hjem fra Syria.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Shezadi Kausar bor sammen med sønnen i flyktningleiren Roj i Syria.

– Situasjonen i leiren har forandret seg drastisk det siste året. Omgivelsene er ikke lenger trygge nok, så barna kan vokse opp uten å utvikle alvorlige fysiske og psykiske problemer, sier hun i et intervju med Aftenposten.

29-åringen reiste til Syria i august 2014, bosatte seg i et område kontrollert av Den islamske staten (IS), og hun ble islamisten Bastian Vasquez' andre kone.

Hun forsøkte å flykte til Tyrkia i 2017, uten hell.

UD har mottatt henvendelse

Utenriksdepartementet bekrefter overfor NTB at de har mottatt en henvendelse, via en tredjepart, fra en norsk borger i Syria om konsulær bistand.

– Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke kommentere ytterligere detaljer, sier kommunikasjonssjef Trude Måseide.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til NTB at norske syriafarere på generelt grunnlag må regne med å bli pågrepet når de kommer hjem.

Shezadi Kausar ba UD om bistand også i 2018, men angret året etter. Hun hevder situasjonen i leiren har forandret seg drastisk det siste året.

En kvinne fra Syria har returnert

Shezadis Kausars venninne er kvinnen som nylig ble dømt til 3,5 års fengsel for deltakelse i IS.

Denne kvinnen er den eneste som hittil har blitt hentet hjem fra Syria av norske myndigheter. Fire dager etter at hun satte sine bein på norsk jord for første gang på nesten syv år, trakk Frp seg ut av regjering.

Redd Barna forventer at UD hjelper kvinnen og sønnen hjem umiddelbart.

– Slik at gutten får komme i trygghet og få barndommen sin tilbake, mens mor blir rettsforfulgt her i Norge. Dette er den eneste riktige løsningen for alle de gjenværende norske barna og mødrene, sier direktør for politikk og kommunikasjon Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Tidligere tirsdag har danske medier erfart at regjeringen i Danmark vil hente hjem tre mødre med dansk statsborgerskap og deres 14 barn fra Syria.