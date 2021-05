Sikkerhetsmyndigheten undersøker gradert informasjon om norsk våpeneksport

Etter flere medieoppslag som har inneholdt sikkerhetsgradert informasjon om norsk våpeneksport, oppretter Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tilsynssak.

Aftenposten og andre medier etterforskes for å ha omtalt et dokument de ikke skulle hatt tilgang til fra Utenriksdepartementet, her ved utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Saken gjelder Aftenpostens omtale av et gradert dokument fra Utenriksdepartementet, som var vedlagt Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport. Der kommer det fram at Utenriksdepartementet tillot våpeneksport til De forente arabiske emirater, tross advarsler om at våpnene kunne bli brukt i borgerkrigen i Jemen.

– Kompromittering av sikkerhetsgradert informasjon er et alvorlig brudd på lov om nasjonal sikkerhet og kan ha vesentlige skadefølger, sier avdelingsdirektør Vigdis Grønhaug i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

NSM har foreløpig ikke hatt tilgang til den sikkerhetsgraderte informasjonen og kjenner saken kun fra medieomtalen.

– Vår oppgave er å føre tilsyn med sikkerhetstilstanden i virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven. Tilsynsmyndigheten omfatter ikke Riksrevisjonen, som er et av Stortingets organer. Men vi vil nå ta kontakt med relevante kilder for å få saken opplyst best mulig, sier Grønhaug.

NSM skriver i pressemeldingen at forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på sikkerhetslovens bestemmelser kan gi overtredelsesgebyr, tvangsmulkt eller straff.

Aftenposten har begrunnet publiseringen med at informasjonen har stor offentlig interesse.