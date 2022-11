Miljøbevegelsen tar avstand fra voldsbudskap: – Første gang jeg hører noen snakke om vold

I forrige uke tømte miljøaktivist Joachim Skahjem maling på skulpturene i Vigelandsparken. Denne uken har han fått mye større oppmerksomhet for sine utspill om vold i klimakampen.

(Aftenposten) Miljøbevegelsen lar klimaaktivisten Joachim Skahjem stå alene. Men flere frykter at eskalering av klimakrisen kan få det til å koke over for noen.

Forrige fredag var miljøaktivist Joachim Skahjem (24) med på å tilgrise statuer i Vigelandsparken med maling sammen med organisasjonen Stopp Oljeletinga. I flere intervjuer har han åpnet for bruk av vold i klimakampen. Han forsvarte torsdag standpunktet på Debatten på NRK.

– Det jeg definitivt ikke kan utelukke, er at vold vil skje, og det tror jeg kommer til å skje, sa Skahjem.

Fredag ettermiddag forlot Skahjem Stopp Oljeletinga, fordi de er uenige om metoder, skriver Aftenposten. I et intervju med TV 2 presiserer han at han «aldri har tatt til orde for vold mot mennesker».

– Jeg vil aldri skadet et menneske, og det er nettopp derfor jeg tar til orde for sabotasje av objektene som skader mennesker, sier Skahjem.

Både underveis i Debatten og i etterkant har bredden av norske miljøorganisasjoner kaptes i å ta avstand fra Skahjems uttalelser. Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) rykket ut og advarte aktivister mot å bruke vold.

I en kommentar fredag skriver VG-kommentator Astrid Meland at det finnes «en understrøm av voldsfanatisme i klimabevegelsen». Så hvor farlig er egentlig klimabevegelsen?