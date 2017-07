Skatteetaten advarer mot falske eposter med påstander om skatterefusjon.

– Dette er et forsøk på svindel. Slett eposten, heter det i en pressemelding fra skatteetaten.

Nok en gang sirkulerer falske eposter som gir mottakerne inntrykk av at de har fått igjen på skatten. Avsender ber mottakerne legge inn opplysninger om blant annet kredittkort og koder.

– Skatteetaten vil aldri be om kredittkortinformasjon, sikkerhetskoder, regninger, kopi av pass, førerkort eller kontonummer via epost. All vår elektroniske kommunikasjon med skattytere som omfatter personsensitive opplysninger, skjer innlogget via Altinn, skriver etaten.

Har man vært så uheldig å gi fra seg kort- eller kodeopplysninger, bør både kort og konto sperres så snart som mulig. Om man har trykket på lenken i mailen, er løsningen å kjøre virusscan på datamaskinen, opplyser skatteetaten.