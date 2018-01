Hedmarken tingrett mener det er skjellig grunn til å mistenke Janne Jemtlands ektemann for drap. 46-åringen er varetektsfengslet i fire uker.

Ektemannen hadde på forhånd godtatt begjæringen, slik at fengslingsmøtet gikk som kontorforretning uten at siktede selv måtte møte i retten, skriver Aftenposten.

Tidligst mandag kveld kan politiet få endelig svar på om det var den savnede tobarnsmoren som ble funnet i Glomma ved Eid bro ved Braskereidfoss lørdag ettermiddag.

Den foreløpige obduksjonsrapporten var ikke klar før fengslingsmøtet mandag, men Hedmarken tingrett ga likevel politiet medhold i begjæringen om varetektsfengsling.

Politiet hadde mandag ettermiddag heller ikke fått endelig bekreftet at det var den savnede som ble funnet ved Våler sentrum seks mil unna Brumunddal.

Per Annar Holm

Taus politiadvokat

Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden ved Innlandet politidistrikt ville ikke gi pressen noe ny informasjon av betydning under orienteringen på politihuset i Hamar mandag ettermiddag.

– Tingretten har etterkommet politiets begjæring om fire ukers varetekt, hvorav de to første med isolasjon, var politiadvokatens vesentligste opplysning.

Fredrik Hagen/ NTB scanpix

– Nekter straffskyld etter tiltalen

Lillehovde van der Eynden holdt fast ved opplysningen om at siktede nekter straffskyld etter siktelsen om forsettlig drap, at han er villig til å la seg avhøre, men ville ikke kommentere om 46-åringen erkjenner noe kjennskap til saken, om det var siktede som fortalte politiet hvor de skulle lete for å finne den savnede, eller å si noe ut over at politiet har en drapsteori.

Politiet har funnet blodspor utendørs på ekteparets eiendom, på to steder nær Brumunddal sentrum, spor på en naboeiendom, og de vet at Jemtlands mobiltelefon slo inn på en basestasjon i Brumunddal ved 05.50-tiden 29. desember.

– Gir politiets drapsteori en logisk forklaring på sammenhengen mellom disse funnene, eller tror dere noe kan være plantet i ettertid i et forsøk på å forvirre?

– Jeg mener de underbygger vår teori om hva som har skjedd, men vi kan ikke gå ut mer informasjon nå fordi vi ikke er ferdig med vitneavhørene, sier politiadvokaten.

Han vil heller ikke kommentere hva som gjorde at politiet fant en omkommet kvinne på bunnen av Glomma mer enn to uker etter at Jemtland forsvant og nøyaktig på det stedet hvor politiet startet søket.

Snakket med barna i Brumunddal

Ekteparet har to mindreårige barn som går på skole i Brumunddal. Ringsaker kommune hadde mandag fått hjelp av barnepsykolog Magne Raundalen for å lage et opplegg om hvordan lærerne skulle snakke med elevene om drapssaken.