SAS øker fra sju til ti direkteflyginger til Manchester i uken fra april. Flyselskapet opplever en kraftig vekst nå som Ole Gunnar Solskjær er United-trener.

SAS sier til Dagens Næringsliv at Solskjærs suksess som Manchester United-manager bidrar til at selskapet øker kapasiteten på Manchester-flyginger med 40 prosent fra neste måned. To av avgangene er fra Bergen, resten er fra Oslo.

Større fly

– Dette er ett av tilfellene hvor jeg har lyst til å bryte SAS' regel om ikke å oppgi passasjertall av konkurransehensyn. Men vi er svært tilfredse med utviklingen. Derfor setter vi også inn større fly i tillegg til å øke antall avganger, sier pressesjef Knut Morten Johansen i SAS Norge.

Vurderer flere Liverpool-avganger

Også Norwegian opplever økt interesse og vurderer å øke antall avganger fra høsten.

I tillegg til at Solskjærs seiersrekke er en magnet, er det svært mange Liverpool-fans i Norge, og da er også Manchester en grei flyplass å reise til. Liverpool har i år gjort det bedre enn på svært lenge, og ledet en periode den engelske ligaen, men ligger nå ett poeng bak Manchesters andre storlag, City. Manchester United ligger på fjerdeplass, 13 poeng bak City.