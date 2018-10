DEN TREDJE VEI: KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan argumenterer for en tredje vei, der KrF ikke går inn i Solberg-regjeringen eller en ny Støre-regjering, men forblir i opposisjon. FOTO: Morten Uglum

Grøvan: KrFs stortingsgruppe må ikke følge et knapt flertall om å gå inn i en Støre-regjering

Hans Fredrik Grøvan mener et knapt flertall på KrFs landsmøte for å felle Solberg-regjeringen ikke nødvendigvis må følges. Han frykter partisplittelse og mener KrFs stortingsgruppe derfor må tolke et jevnt resultat.