Flere vitner varslet om en mann som bar på et våpen i en park.

Sørøst politidistrikt opplyser at de har kontroll på mannen som ble observert i Skien fritidspark med et tohåndsvåpen fredag.

– Politiet bekrefter at vi har kontroll på rett person. Det er nå trygt å ferdes i området rundt Skien fritidsparken igjen, opplyser politiet.

Beredskapstroppen til politiet var fredag formiddag på vei til Skien for å bistå det lokale politiet. I tillegg har Sørøst politidistrikt selv store styrker på plass. Alle nødetater og tilgjengelige ressurser ble varslet.

Mannen ble observert ved Skien fritidspark, som har en rekke fasiliteter for barn og ungdom. Elever på skoler i området fikk beskjed om å holde seg innendørs.

Beskrevet som maskingevær

Flere vitner varslet politiet fredag formiddag om en mann som bar på et våpen i Skien fritidspark. Vitner har beskrevet våpenet som et maskingevær, ifølge Telemarksavisa. De har også fortalt at mannen hadde på seg militær kamuflasjebekledning og at han virket ustabil.

Det er ikke avfyrt skudd eller fremsatt trusler.

Elever inne på skole

Skien fritidspark er et større parkanlegg, med blant annet badefasiliteter og muligheter for en rekke aktiviteter for barn og ungdom. Parken beskriver seg selv som «et av Norges største og mest komplette idrett- og fritidsanlegg». Skien fritidspark ligger et stykke sør for Skien sentrum.

Hjalmar Johansen videregående skole ligger på området til Skien fritidspark. Elevene skal ha fått beskjed om å holde seg innendørs. De er i trygghet, understreker politiet.

– Det går bra med elevene, vi er inne og alle dørene er låst, sier rektor Eli Bergstrøm Auråen ved Hjalmar Johansen videregående skole til Varden.

– Politiet holder vakt utenfor hovedinngangen, så vi føler oss trygge, sier hun.

Barneskoleelever trygge

Barneskolen Moflata ligger også i området. Kommunen opplyser at også elevene ved barneskolen er trygge:

– Viktig beskjed til alle som har barn på Moflata skole. Barna er i sikkerhet og har vakthold fra politiet. Det er ikke aktuelt å hente barn på dette tidspunktet. Det finnes til enhver tid oppdatert informasjon på skolens IST og det er sendt SMS til alle foreldre, opplyser kommunen.

Rådmann Ole Magnus Stensrud opplyser at en klasse ved Moflata barneskole hadde vært på tur, men ble fulgt tilbake til skolen av politiet.

Sykehuset Telemark er satt i beredskap, opplyser kommunikasjonssjef Lars Kittilsen til NRK.

– Vi sørger for å ha ressurser tilgjengelig og har blant annet avlyst planlagte operasjoner, sier han.