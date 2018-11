– Statsminister Erna Solberg snakker mot bedre vitende om utslipp av gruveavfall til sjø, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV)

Flere miljøorganisasjoner reagerer også på Solbergs uttalelser i dette intervjuet med BT. Her uttaler Solberg blant annet at gruveavgang til sjø kan være mer miljøvennlig enn landdeponier. Hun sier også at regjeringens vurderinger er kunnskapsbasert og basert på strenge utslippskrav.

Sjødeponier er særlig kontroversielt i forbindelse med planene om gruvedrift ved Førdefjorden i Sunnfjord og Repparfjorden i Finnmark.

– Frarådet

SVs miljøpolitiske talsmann Lars Haltbrekken (SV) reagerer slik:

– Statsministeren snakker mot bedre vitende. Da Miljødirektoratet skulle komme med råd som utelukkende var basert på miljøhensyn, frarådet de å dumpe avfallet i Førdefjorden, sier Haltbrekken.

Han mener statsministeren også burde fått med seg Havforskningsinstituttets konklusjoner.

– De har vært tydelige på at avfallet fra gruvevirksomhet kan spre seg over et langt større område enn man til nå har antatt, og dermed forårsake større skade, sier SV-politikeren.

– Ikke bra for fjorden

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, mener i likhet med Haltbrekken at Solbergs uttalelser ikke er i tråd med anbefalingene fra Havforskningsinstituttet om sjødeponi Førdefjorden.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

Lundberg viser til Havforskningsinstituttets høringsuttalelser i forbindelse med både Førdefjorden og Repparfjorden.

– De viser at dette ikke er bra for livet i fjorden, og at myndighetene har sett bort fra en rekke feil i konsekvensutredningene, sier hun.

Lundberg viser også til at det aldri er blitt vurdert å lagre avfallet fra Førdefjorden på land.

– Kunnskapsløst

– Erna Solberg hevder i det ene øyeblikket at hun vil beskytte livet i havet, i det neste tar hun til ordet for å ødelegge det. Det er direkte oppsiktsvekkende og bent ut kunnskapsløst, sier Lundberg.

Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, reagerer også på uttalelsene til Solberg.

– Det er virkelig hyklersk å si at man vil ta vare på et rent og rikt hav, og i samme åndedrag forsvare forurensende utslipp av gruveavfall til norske fjorder, sier Eiterjord.

Fattig på oksygen

Ifølge Natur og Ungdom-lederen har regjeringen sett bort fra miljøfaglige råd om fjorddumping av gruveavfall. Eiterjord viser også til en studie fra Havforskningsinstituttet om tilstanden i Jøssingfjorden i Rogaland.

– Den viste at fjordbunnen er fattig på oksygen etter tretti år som deponi for gruveavfall, sier han.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken mener regjeringen heller ikke tar problemet med plastavfall fra gruvevirksomheten på alvor. Han har tatt problemstillingen opp i et spørsmål til klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V).

– Alarmklokkene burde ringe

I svaret viser Elvestuen til at selskapene som har fått tillatelse til deponering i sjø i Førdefjorden og Repparfjorden, ennå ikke kan gi opplysninger om plastbruken.

– Når gruveselskapene ikke klarer å svare på hvor mye plastavfall de har tenkt å dumpe i Førdefjorden og Repparfjorden, bør det få alarmklokkene til å ringe hos regjeringen. Det burde aldri vært gitt en utslippstillatelse uten at man faktisk visste hva selskapene hadde tenkt å slippe ut, sier Haltbrekken.