To menn tiltalt for å ha satt festdeltakere i livsfare under grottefesten i Oslo i 2020

To menn i 20-årene er tiltalt for å ha satt festdeltakere i livsfare under den ulovlige festen i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo for to år siden.

To personer er tiltalt for å ha satt festdeltakere i livsfare etter den ulovlige festen i en bunker på St. Hanshaugen i Oslo for to år siden. Festen ble holdt i dette nedstengte tilfluktsrommet.

Festen i det nedstengte tilfluktsrommet ble holdt natt til 30. august i 2020.

– Saksbehandlingstiden vil det bli redegjort for under hovedforhandlingen, sier statsadvokat Daniel Sollie til NTB.

Statsadvokaten bemerker at det er avhørt mange vitner i saken. Mengden av ulike bevis fører til at det tar mer tid å systematisere informasjonen.

Liggetid

På generelt grunnlag viser han til at Høyesterett i 2016 avsa en dom om liggetid.

– Høyesterett har vurdert at det må være tale om omtrent ett år med absolutt inaktivitet, at ingen rører saken, før det er tale om menneskerettighetsbrudd. Lang saksbehandlingstid vil også kunne gi reduksjon i straffen, men den nærmere straffeutmålingen og om saksbehandlingstiden har vært for lang i denne saken vil være noe vi kommer tilbake til senere, sier Sollie, som skal være aktor i saken.

Advokat Ida Andenæs, som forsvarer den ene tiltalte, sier til NRK at hennes klient ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen.

Advokat Frode Sulland representerer den andre tiltalte.

Rettssaken starter i Oslo tingrett 29. november. Det er satt av ti rettsdager til hovedforhandlingen.

Nær 30 til sykehus

I alt 28 personer ble forgiftet og sendt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning etter festen. Sollie betegner tiltalen mot de to som alvorlig.

– De er tiltalt for å ha forårsaket fare for liv og helse for minst hundre personer som var til stede den dagen, i tillegg til at faren materialiserer seg for to personer som er påført betydelig skade på kropp eller helse, sier han til NRK.

Han viser også til at de er tiltalt for på graverende måte å ha overtrådt bestemmelser i brann- og eksplosjonsvernloven.

Opprinnelig fem siktede

Opprinnelig var fem personer siktet etter festen. Forholdet er henlagt for de tre andre, skrev VG i april.

Politiadvokat Christian Stenberg i Oslo politidistrikt sa til Avisa Oslo i fjor at de fem blant annet var siktet for å ha tatt opphold på et sted de ikke hadde lov til å være, og for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på andre.

– Det som setter dem i siktetposisjon, er at vi har ansett dem for å være arrangører eller medvirkere, sa politiadvokaten.

Nødetatene rykket ut til festen der opptil 200 mennesker hadde vært samlet inne i lokalene hvor et bærbart aggregat hadde utviklet kullos og fjernet luften. Flere mennesker ble kullosforgiftet, og fem personer ble omtalt som kritisk skadd. To av dem fikk påvist hjerneskader.

Ifølge tiltalen oppsøkte i alt 54 personer som var til stede legevakten i etterkant av festen.