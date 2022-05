Kongsberg-saken: Espen Andersen Bråthen forklarte seg detaljert om drapene

Drapstiltalte Espen Andersen Bråthen gjenopptok onsdag forklaringen retten under rettssaken etter angrepene i Kongsberg i oktober i fjor.

NTB

Bråthen nektet videre forklaring i retten etter første dag av rettssaken i forrige uke. Da retten ble satt på nytt onsdag, valgte han imidlertid å forklare seg videre.

Bråthen forklarte hvordan han gikk fram da han skjøt med pil og bue mot mennesker på Coop Extra ved Nytorget og senere hvordan han angrep og drepte fem mennesker med kniv i Hyttegata om kvelden den 13. oktober i fjor.

Svært detaljert forklarte 38-åringen hvordan han gikk fra hus til hus og drepte fem intetanende beboere. Forsvareren hans, advokat Fredrik Neumann, kommenterte forklaringen med at det var sterk kost for retten å høre.

– Jeg angrer veldig. Jeg var helt sikker på at jeg skulle bli blind. Det var derfor jeg gjorde det. Det var sånn at jeg tenkte for halvannet år siden at jeg skulle drepe noen for at jeg skulle bli født et bra sted. For å bli født i et bra hjem så måtte jeg drepe, forklarte Bråthen.

Han forklarte at han først valgte å dra til matbutikken med pil og bue fordi han ikke hadde noe mat og fordi det var fem dager til neste utbetaling. At han gikk i bare sokkelesten, forklarte han med at det var den eneste måten han kunne slippe unna dem han følte pleide å forfølge ham når han gikk ut av huset.