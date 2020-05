Dette er de nye reglene for byens utesteder

Flere av byens utesteder har åpnet opp igjen. Men dersom noen bryter reglene må de stenge ned, sier lederen for skjenkekontoret.

– Det er deilig at byen våkner til live igjen, sier Jessica Charris. Hun drikker øl på Brød & Vin sammen med kjæresten Raymond Schjønningsen. Foto: Rune Sævig

Stappfulle utesteder med skålende og smilende bergensere er ikke aktuelt på lang tid. Men flere restauranter og barer med matservering åpner nå gradvis.

Etter syv uker med koronastengt åpnet Café Opera dørene fredag.

– Endelig kan vi være sammen igjen, sier Martina Drascic.

Hun drikker italiensk hvitvin sammen med tre venner på det populære utestedet på Engen.

Begrenset åpningstid

Det første som møter deg når du kommer inn på Café Opera, er en flaske med antibac. Avstanden mellom bordene er større, og de søte dukene er borte. Bordflatene må desinfiseres etter hver gjest for å minske smitterisikoen.

– Det er kjekt å være tilbake, sier styreleder Erkan Mutlu.

I midten av mars valgte utestedet å stenge. Alle ansatte ble permittert. Nå har noen fått komme tilbake igjen på jobb, men ikke alle.

– Vi har stengt av 2. etasje og har begrenset åpningstid. Vi må se hvordan det går.

Han forteller at de ansatte har fått grundig opplæring i smitteverntiltak.

– De skal også holde et ekstra øye med gjestene for å se at de holder avstand og oppfører seg. Så langt har det gått veldig fint. Folk tar tiltakene på alvor og er tålmodige når det er kø, sier Mutlu.

Martina, Robin (t.v.), Julien og Nathalie (t.h) kan endelig treffes på Café Opera igjen etter flere uker uten sosial kontakt. Foto: Rune Sævig

Skryter av utebransjen

Terje Gjertsen er leder for kontor for skjenkesaker, som kontrollerer at serveringsstedene i Bergen følger reglene.

– Bransjen i Bergen har oppført seg eksemplarisk. Vi har hatt noen få bemerkninger, men ingen grove brudd på smittevernreglene, sier han.

Han forteller at det har vært litt forvirring i bransjen rundt hvor lenge utestedene fikk holde åpent. Derfor ba han byrådet om en presisering av regelverket. Den kom torsdag.

– Kun steder med matservering kan holde åpent, og de kan kun holde åpent inntil en halvtime etter at kjøkkenet stenger, sier Gjertsen.

Flere restauranter holder fortsatt stengt

Serveringssteder hvor det ikke serveres mat skal fremdeles holde stengt. Noen restauranter som kunne vært åpne, holder fortsatt stengt.

– Vi har valgt å holde Pingvinen stengt, men vurderer åpning neste uke. Restauranten Don Pippo blir nok stengt i lang tid da lokalet er lite. Fysisk avstand på to meter mellom grupper blir vanskelig. Jeg tror ikke utestedet vil åpne før i august. Det gjelder også kafeen Amalies hage på hovedbiblioteket og Teaterkjelleren ved DNS, forklarer Mutlu som er en del av Engen-gruppen.

Han tror flere serveringssteder drøyer med å åpne.

– Mange utesteder får støtte som følge av nedstengning knyttet til koronakrisen. Åpner de opp, mister de kontantstøtten. Jeg tror flere vil være helt sikre på at gjestene kommer tilbake før de åpner, sier Mutlu.

Styreleder Erkan Mutlu er glad for å få gjestene tilbake til Café Opera etter syv uker med koronastengt. Foto: Rune Sævig

Har fullmakt til å stenge ned serveringssteder

På torsdag fikk kontor for skjenkesaker delegert en fullmakt av byrådet til å stenge ned serveringssteder som bryter smittevernreglene.

Bergen har ikke noen lokale bestemmelser for hvor mange gjester det maksimalt kan være på serveringsstedene samtidig. Det er avstandsreglene som gjelder, forteller Gjertsen.

– Avstanden mellom grupper skal være minst to meter, og dersom noen bryter reglene må de stenge ned, sier han.

Terje Gjertsen, leder for kontor for skjenkesaker, skryter av utelivet i Bergen. – De har gjort mange gode smitteverntiltak, sier han. Foto: Marita Aarekol

– Folk er flinke

Ved Apollon platebar har de målt opp avstanden mellom hver krakk.

– Vi har plass til 25 personer. Til vanlig kan det være over hundre personer i lokalet, sier barsjef Torgrim Nåmland.

Apollon åpnet mandag og er så langt fornøyd med besøket til tross for begrenset åpningstid.

– Folk er finke til å forholde seg til de nye reglene. Det er godt å være i gang igjen, så gleder vi oss til å fylle platebaren med flere gjester når det er mulig, sier Nåmland.