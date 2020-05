Frp, Ap og SV enige om å liberalisere bioteknologiloven – presenteres torsdag

De tre partiene kaller inn til pressekonferanse torsdag. Enigheten mellom dem betyr at det blir en liberalisering av bioteknologiloven.

Publisert Publisert Nå nettopp

Spørsmålet om å tillate eggdonasjon har skapt steile fronter i en årrekke. Frp, Ap og SV sier alle ja, og til sammen har de tre partiene flertall på Stortinget. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sveinung Berg Bentzrød

Karen Tjernshaugen

Ap, SV og Frp har alle tidligere sagt ja til eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og tidlig ultralyd.

– Det handler om å la familier få en sjanse til å oppleve drømmen om å få egne barn, har Frps helsepolitiske talskvinne, Åshild Bruun-Gundersen, uttalt til Aftenposten.

Nå bekrefter hun at det er flertall bak en liberalisering av bioteknologiloven, der detaljene kommer torsdag.

– Det betyr at det nå åpnes for eggdonasjon?

– Innholdet i vårt budskap kommer vi med i morgen.

– Men det er kjent at dere har ønsket å gå lenger enn regjeringen i dette spørsmålet, at dere har ønsket en liberalisering?

– Det nok ikke helt feil at budskapet handler om dette, sier Bruun-Gundersen.

Etter initiativ fra Frp

Det var Frp som den 4. mars inviterte de andre opposisjonspartiene til et forlik om bioteknologiloven. De har ønsket eggdonasjon, noe SV også i vår har gått inn for.

– Siden 4. mars har vi jobbet med loven og funnet frem til punkter vi er enige om. Det er dette vi presenterer i morgen. Det har vært et stort behov for å gå gjennom denne loven, den har ikke vært endret på 16 år, sier Åshild Bruun-Gundersen.

– Har dere fått de andre partiene med på Frps linje?

– Vi er jo avhengig av en felles enighet for å få til et flertall. Men vi i Frp gleder oss veldig til å legge frem dette forliket torsdag, sier Bruun-Gundersen.

Vil ha eggdonasjon kun til par

Av norske årskull på drøyt 60.000 barn er mellom tre og fire prosent et resultat av assistert befruktning.

Totalt er ifølge Frp 40.000 barn blitt til som følge av assistert befruktning, et tall som øker med rundt 2000 i året.

Norsk lov har hittil ikke tillatt eggdonasjon, assistert befruktning til enslige eller at en kvinne bærer frem og føder et barn for en annen person eller et par (surrogati).

FrP har lenge ønsket at assistert befruktning for enslige skal tillates. I sin innkalling til forhandlinger om forlik skrev de at dette ikke trenger å bli subsidiert med skattebetalernes penger.

«Det viktigste er at forbudet mot assistert befruktning for enslige oppheves, slik at den enkelte kan velge å benytte seg av denne muligheten, uten

at det er et forbud i veien,» het det i innkallingen.

Når det gjelder eggdonasjon ønsker Frp at den skal gis til par. De ønsker altså et krav om at par må stille med 50 prosent av genmaterialet selv, at man ikke kan benytte seg av både donert sæd og donert egg.