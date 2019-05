Ulykken i Kvam i natt fremsto som dramatisk da en person var bevisstløs.

NTB meldte at luftambulanse hadde vært på stedet og fraktet en person til Haukeland, men dette viste seg ikke å være tilfelle.

– Luftambulanse ble kalt til stedet, men det viste seg at den bevisstløse var fysisk uskadet. Det kan være at vedkommende hadde fått en reaksjon eller et sjokk, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker.

Det var tre personer i bilen som kjørte av veien ved Strandebarm i Kvam natt til fredag. Vest politidistrikt fikk meldinger om ulykken på riksvei 49 klokken 01.39. Alle nødetater ble raskt sendt til stedet.

– Ingen av personene i bilen ble sendt til sykehus. Heller ikke legevakt, så dette gikk bedre enn man først kunne anta, sier Halleraker.

Det var forbipasserende og personer i bilen som meldte fra.

– En 18-åring satt bak rattet. Hvem av de tre i bilen som var bevisstløs har jeg ikke fått inn i loggen ennå, sier Halleraker.

Politiet er ikke kjent med om det var spesielle utfordringer på veien da ulykken skjedde.

– Det er ikke bratt på stedet det bilen kjørte av veien. Årsaken til ulykken er ikke kjent, sier Halleraker.

Det var redusert fremkommelighet på fylkesvei 39 etter hendelsen. Klokken 03.09 melder Vegtrafikksentralen at veien er åpen igjen.