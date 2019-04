LO- og YS-medlemmer får en lønnsvekst 2,50 kroner ekstra i timen. Lavtlønte får ytterligere 2 kroner i timen. Det ble klart etter mekling med NHO på overtid.

Det blir dermed ikke streik for 25.000 LO- og YS-medlemmer. Det ble klart etter mekling nær 14 timer på overtid.

– Partene er enige om en lønnsvekst på 3,2 prosent for arbeidstakere i år, sier riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

Forventet prisstigning er 2,4 prosent. Det gir en reallønnsvekst på 0,8 prosent for inneværende år.

Alle får 2,50 kroner mer per time, noe som utgjør om lag 5.000 kroner i året. Lavtlønte får ytterlige 2 kroner timen, om lag 4.000 kroner ekstra på årsbasis.

Alle tilleggene gis med virkning fra 1. april 2019.

Lavlønnstillegg og lønnsvekst

Forhandlingene har i hovedsak dreid seg om to forhold: et generelt lønnstillegg og et eget lavlønnstillegg.

– Dette er et veldig godt oppgjør for våre medlemmer. Vi har sikret arbeidstakerne økt kjøpekraft og et ekstra lønnstillegg til de lavest lønte. Oppgjøret bidrar til utjevning og har klar likelønnsprofil, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Han mener dette er det beste resultatet på mange år. Også leder Vegard Einan i YS Privat er fornøyd.

– Vi har fått gjennomslag for hovedkravet om reallønnsøkning for våre medlemmer, samtidig som vi har tatt hensyn til konkurranseutsatt industri, sier Einan.

– Lettet

NHO-sjef Ole Erik Almlid er lettet over at streik ble unngått.

– Begge parter har måttet gi for å komme til enighet. Utgangspunktet før meklingen var svært vanskelig. For oss var det avgjørende å sikre konkurransekraften til norske bedrifter, og det har vi klart i årets oppgjør, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Hvorvidt det er rom for lokale tillegg, avgjøres av den samlede kostnadsveksten, opplyser NHO.

Meklingen mellom LO, YS og NHO begynte lørdag klokka 12. Partene har forhandlet på overtid siden fristen løp ut ved midnatt natt til mandag. Den ble avsluttet klokken 13.30 mandag.

Arbeidstakerne og arbeidsgiverne i privat sektor har kommet til enighet i hvert eneste mellomoppgjør siden andre verdenskrig.