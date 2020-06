Sverige framleis stengt for norske turistar

Gotland i Østersjøen blir den einaste plassen i Sverige der nordmenn får feriere fritt frå 15. juni.

Statsminister Erna Solberg hadde lite trøst for nordmenn som lengtar til Sverige på ferie. Foto: Terje Pedersen, NTB SCANPIX

Årsaka er at ingen delar av fastlands-Sverige oppfyller dei krava regjeringa har bestemt seg for å stille til område som skal opnast opp for norske turistar.

Smittetala og talet på covid-pasientar på intensivavdelingane må vere tilstrekkeleg låge, og opplegget for smittesporing, testing og informasjon må vere godt nok.

Situasjonen blir vurdert region for region i kvart land, og her fell heile Sverige igjennom – med unntak av øysamfunnet Gotland.

I grøne område er smittepresset vurdert å vere så lågt at ein kan krysse grensene til Noreg utan innreisekarantene. Raude område er underlagt reisekarantene. Foto: FHI

Klar over at mange er skuffa

Ferierande nordmenn kan etter 15. juni reise fritt til alle delar av både Finland, Island og Danmark.

Statsminister Erna Solberg (H) sa seg fredag lei for at så å seie heile Sverige blir verande stengt for nordmenn, i alle fall i første del av sommaren. Restriksjonane gjer at svenskar frå fastlands-Sverige heller ikkje kan feriere her i landet.

– Vi er klar over at dette er ein stor skuffelse for mange. Men restriksjonane er basert på objektive kriterium. Alle land blir handsama likt, sa Solberg. Ho innrømte at det likevel ikkje har vore lett å stengje svenskegrensa for turistar.

– Vi skal vere ærlege: I Norden er dette ei litt vanskeleg sak nå, sa statsministeren.

Smögen er ein av skjergardsidyllane som blir utanfor rekkjevidde for ferierande nordmenn, i alle fall i dei neste vekene. Foto: Heiko Junge

Transportetappar gjennom Sverige

For dei fleste vil ei reise til Gotland bety ferje frå den svenske austkysten, og det blir lov å køyre gjennom Sverige for å kome seg dit. Det same gjeld turar gjennom Sverige for å nå Danmark og Finland. Men det er ikkje tillate å overnatte eller ta lange pausar undervegs.

Statsministeren innrømte på pressekonferansen fredag at det blir vanskeleg å kontrollere om turistane faktisk følgjer reglane om kvar det er lov å opphalde seg.

– Det vi gjer nå er tillitsbasert. Eg stoler på at nordmenn stiller solidarisk opp for dei avgrensingane som gjeld, sa Solberg, og viste til dei store ofra som er gjort i kampen mot viruset.

Revisjon anna kvar veke

Sjølv om den strenge linja held fram: Det er framleis håp for nordmenn som ønskjer seg til Sverige i løpet av sommaren. Restriksjonane skal revurderast kvar 14. dag, region for region. Område som greier å oppfylle dei norske krava, vil bli opna opp. Tilsvarande kan område som nå er opna, bli stengt på kort varsel.

– Norrbotten har ramla litt inn og ut av kartet vårt dei siste dagane, sa statsministeren. Medan denne nordlege delen av Sverige har relativt låge smittetal, ligg den populære skjergardsregionen Bohuslän, rett sør for Svinesund, temmeleg dårleg an.

Helsedirektør Bjørn Guldvog viste til talet på smitta pr. 100.000 innbyggarar i Bohuslän er meir enn dobbelt så høgt som den norske makskravet. Det same gjeld andelen av prøver som viser smitte, og talet på innlagde intensivpasientar.

Reiselivsdirektør Anders Nyland i Bergen hadde håpa å kunne ønskje tyske turistar velkomne til Noreg i sommar. Slik gjekk det ikkje. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Tyskland stengt

Statsminister Solberg og helseminister Bent Høie (H) kunngjorde også at det ikkje vil bli opning for reiser til Tyskland, og dermed heller ikkje for tyske turistar – trass inderlege bøner frå reiselivsdirektør Anders Nyland i Bergen om å sleppe dei inn. Tyskland har hatt omtrent like mykje smitte som Danmark.

– Vi må vurdere summen av dei ulike lettane. Det er faktisk slik at vi ikkje kan opne alt på ein gong. Vi må gå stegvis fram. Talet på dei som kryssar grensene betyr mykje for kor god kontroll vi kan ha, sa Solberg.

For feriereiser til andre europeiske land nær oss, som Tyskland, vil det kome ei ny vurdering innan 20. juli.

Fredag sa den danske justisministeren at dei går attende på forbodet mot å overnatte i København for tyske, norske og islandske turistar. Så lenge gjestane har booka seks overnattingar i Danmark, kan dei nå også få bu i hovudstaden.

Treningssenter og symjehallar opnar

Her i landet lempar regjeringa også på fleire andre restriksjonar frå 15. juni:

Treningssenter, svømmehallar og badeland kan opne viss det kan gjennomførast på ein smittevernfagleg forsvarleg måte.

Det blir tillate med arrangement med inntil 200 personar. Men kravet om at arrangør må ha oversikt over deltakarar, blir ståande. 20 personar er framleis maksgrense på private samlingar.

Høgskular, universitet og fagskular kan opne dørene igjen, så framt dei følgjer reglane for smittevern.