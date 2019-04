Med et postkort med fjellvettreglene – samt sjokolade og energibarer – ønsket Turistforeningen og Røde Kors god tur til påskefjellet fra Oslo S mandag.

De to organisasjonene arrangerer sammen fjellvettdagen.

– Det handler om å lære folk fjellvettreglene, slik at de skal være best mulig forberedt når de kommer ut i fjellet. Det er mange der ute som kan hjelpe hvis det går galt, men det beste er å slippe å få hjelp, sier generalsekretær Dag Terje Solvang i Den Norske Turistforeningen (DNT) til NTB.

– Det viktigste er å planlegge turen. Snakk med dem du skal på tur med, og planlegg turen godt, slik at du alltid har en plan B hvis det skulle komme værskifte eller andre ting. Planlegg hver minste detalj, legger han til.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Skredfare – mest i nord

Årets vinter har vært den alvorligste når det gjelder snøskred på mange år, med elleve omkomne. Det er flere enn de tre siste vintrene til sammen, og kun én gang tidligere siden årtusenskiftet har antallet vært så høyt. I påsken er det mest i nord at forholdene er krevende.

En undersøkelse som Røde Kors gjennomførte nylig, viser at bare én av tre kjenner seg sikre på hvordan de skal vurdere skredterreng.

– Her er det behov for en liten oppfriskning av gode, gamle kunnskaper, slik at vi vet hvor vi er når vi er på tur, og at vi kan ta trygge valg, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

– Kom deg ut

Likevel ser han ingen grunn til at folk skal holde seg hjemme i påsken istedenfor å dra til fjells.

– Det er en av de gode tradisjonene som vi skal ta vare på i dette landet, nettopp å være og å kjenne naturen, sier Apeland.

Det støtter generalsekretær Solvang i DNT.

– Folk må komme seg ut og bruke naturen. Den er jo noe av det viktigste og fineste vi har. Men du må ta med deg den kunnskapen du trenger. Det beste med å være på tur, er å komme trygt hjem, sier han.

Ikke alltid teknologien virker

Begge er bekymret for folks manglende kunnskaper om kart og kompass, og i en undersøkelse sier bare fire av ti at de er sikre på egne kunnskaper om dette.

– Vi tror mange ikke drar på tur fordi de ikke har den kunnskapen de føler at de skal ha. Og så er det en del som tar gale valg når de er på tur. Vi ønsker å øke kunnskapen om gode, gamle turtips, sier Bernt G. Apeland.

– Mobiltelefonen og GPS er kjempefint, men det er ikke alltid teknologien virker, særlig ikke mobiltelefonen, legger han til.