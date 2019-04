Hundrevis er evakuert. Brannmannskaper får bistand fra helikoptre og Forsvaret.

Et område på 7500 mål skog har brent i Sokndal i Rogaland . Flere hundre mennesker er evakuert.

Flere hundre mennesker er evakuert. Det brenner også i Lyngdal i Vest-Agder. Her er ti boliger evakuert.

Det er stor fare for skog-, gress- og lyngbrann mange steder i landet – også i Hordaland.

148 boliger evakuert

Litt før klokken 10 sier rådmann i Sokndal, Karl Johan Engelhart Olsen til Aftenbladet at brannmannskapene begynner å få kontroll på brannen.

– Vi har seks helikoptre i sving og mye mannskap. Det gjør at vi er bedre forberedt i dag enn vi var i går, sier Olsen.

Han melder om lite flammer og mindre røyk i området hvor brannen har vært verst.

– Den kan blusse opp igjen på grunn av vinden, men vi har ganske god kontroll nå, sier han.

Det er onsdag ventet vind fra øst med en fart på 9–11 meter pr. sekund.

148 husstander er evakuert som følge av brannen i Sokndag. Klokken 12 skal nødetatene og kommunen møtes for å bestemme om evakueringen vil fortsette eller om de som er evakuert kan flytte tilbake til sine hjem.

– Det er ikke planlagt ytterligere evakueringer pr. nå, men dette er noe som vurderes fortløpende, sier operasjonsleder Toralf Skårland i Sør-Vest politidistrikt klokken 10.

Politiet

Meteorologene: – Dårlig nytt

Onsdag formiddag ved 10-tiden melder meteorologene på Twitter at det har begynt å regne i brannområdet, men at det dessverre kun blir små mengder. Verre er det at østavinden kommer å ta seg opp med kraftige vindkast. Det er dårlig nytt for brannbekjempingen.

Nye mannskaper

Operasjonsleder Ragnhildstveit ved Sør-Vest politidistrikt berømmer innsatsen fra frivillige og 30 personer fra Heimevernet. Nye brannmannskaper ankom klokken 4.30. Lokale bønder bidrar med egne vannvogner og redningsskøyten er i innsats fra sjøsiden.

Brannen har spredt seg til Jøssingfjorden, der blant annet et naust har brent ned. Det var også frykt for at brannen skulle spre seg til Knubedalen og Sogndalsstrand.

Skolen stengt

Sokndal kommune opplyser på sine hjemmesider at evakueringen opprettholdes inntil videre, og at det vil komme ny informasjon fra politiet senere.

Skolen holder stengt i dag, mens barnehagene holder åpent. Personalet planlegger å holde barna inne onsdag.

Nødetatene og frivillige har jobbet intenst hele natten for å sikre bebyggelse, folk og verdier, skriver kommunen.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Evakuering i Lyngdal

I tillegg til brannen i Sokndal har et område på om lag 4000 mål skog brent i Lyngdal i Vest-Agder. Også her brenner det fortsatt kraftig.

Brannen er ikke under kontroll og sprer seg mot E39.

Like etter klokken åtte onsdag morgen opplyste Agder politidistrikt til Nettavisen at de er i gang med å evakuere beboere.

– Vi har nå satt i gang evakuering av ti bygninger. Det dreier seg om hus og en eller to gårder. Dette gjør vi i sikkerhetsfall, for å sørge for at det ikke er personer i byggene, sier operasjonsleder Kjell Upsahl.

Ved 10-tiden melder Fædrelandsvennen at brannvesenet er i ferd med å få kontroll også her.

– Jeg har vel sjelden vært så glad for regn som nettopp i dag, sier brannsjef for Brannvesenet Sør Jon Inge Aasen til Fædrelandsvennen.