Hundrevis er evakuert. Brannmannskaper får bistand fra helikoptre og Forsvaret.

Et område på 7500 mål skog har brent i Sokndal i Rogaland . Brannen er ikke under kontroll og har spredt seg til Jøssingfjorden. Flere hundre mennesker er evakuert.

Brannen er ikke under kontroll og har spredt seg til Jøssingfjorden. Flere hundre mennesker er evakuert. Det brenner også i Lyngdal i Vest-Agder. Her er ti boliger evakuert, og brannen sprer seg mot E39.

Det er stor fare for skog-, gress- og lyngbrann mange steder i landet - også i Hordaland.

148 boliger evakuert

Klokken 08.30 melder politiet at det fortsatt brenner kraftig i Sokndal, og at mannskapene ikke har kontroll på brannen.

- 148 boenheter er evakuert, og det vurderes fortløpende om flere skal evakueres, sier Toralv Skårland, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

I dag er det ventet vind fra øst med en fart på 9-11 meter per sekund.

– Hele natten har blitt brukt til å bløtlegge områder slik at brannen skal spre seg minst mulig. Situasjonen er fremdeles kritisk, sier Skårland.

Bekymringen er at brannen vil spre seg til Knubedal og videre i retning mot bebyggelsen i Sogndalsstrand.

– Det planlegges nødvendige tiltak i forhold til dette, skriver politiet.

Det vil bli satt inn tre ekstra helikopter i tillegg til de tre som allerede er på stedet. Lokale bønder har bidratt med vannvogner. Redningsskøyten bistår også i slukkingen fra sjøsiden.

Sokndal kommune

Nye mannskaper

Operasjonsleder Ragnhildstveit ved Sør-Vest politidistrikt vektlegger særlig innsatsen fra frivillige og 30 personer fra Heimevernet. Nye brannmannskaper ankom klokken 4.30. Lokale bønder bidrar med egne vannvogner og redningsskøyten er i innsats fra sjøsiden.

Brannen har spredt seg til Jøssingfjorden, der blant annet et naust har brent ned.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Evakuering i Lyngdal

I tillegg til brannen i Sokndal har et område på om lag 4000 mål skog brent i Lyngdal i Vest-Agder. Også her brenner det fortsatt kraftig.

Brannen er ikke under kontroll og sprer seg mot E 39.

Like etter klokken åtte onsdag morgen opplyser Agder politidistrikt til Nettavisen at de er i gang med å evakuere beboere.

– Brannen er ikke under kontroll, og vi har nå satt i gang evakuering av ti bygninger. Det dreier seg om hus og en eller to gårder. Dette gjør vi i sikkerhetsfall, for å sørge for at det ikke er personer i byggene, sier operasjonsleder Kjell Upsahl.

På Twitter opplyser Statens skogbrannhelikopter, som koordineres av Hovedredningssentralen for Sør-Norge, at tre helikoptre er satt inn i Sokndal og tre i Lyngdal.

– Disse blir forsterket med ytterligere fem maskiner ved behov utover dagen, opplyser de.