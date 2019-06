Miljøpartiet De Grønne og Rødt får rekordhøye 5,7 og 5,9 prosents oppslutning i en ny meningsmåling. Venstre får derimot tidenes bunnotering.

Mest vokser MDG, som får en fremgang på hele 2,7 prosentpoeng i målingen, som er gjort av Norfakta for Klassekampen og Nationen. Rødt går frem med 1 prosentpoeng.

I motsatt ende av skalaen ligger Venstre, som må se en historisk bunnotering på bare 1,5 prosent i hvitøyet. Aldri har oppslutningen om partiet vært lavere. Om det hadde vært valg i dag, ville partiet vært radert ut av Stortinget.

Venstre forbigått

I målingen blir Venstre også forbigått av nystiftede Nei til mer bompenger, som får en oppslutning på 1,8 prosent. Bakgrunnstallene viser at Venstre særlig lekker til Ap (13 prosent), MDG (11 prosent) og Høyre (10 prosent). Samtidig sitter én av fire Venstre-velgere fra 2017 på gjerdet, skriver Klassekampen.

Også Frp taper oppslutning og går tilbake 1,7 prosentpoeng til 10,2 prosent. Høyre og KrF holder imidlertid stort sett stand med henholdsvis 24,3 og 3,5 prosent.

Senterpartiet frem

Blant de rødgrønne fortsetter fremgangen for Senterpartiet, som kan glede seg over at 15,6 prosent av velgerne sier de vil stemme på dem. Også Arbeiderpartiet går marginalt frem med 0,1 prosentpoeng til 25,2 prosent. SV går derimot tilbake med 1,4 prosentpoeng og ender på 6 prosent.

Dette er tallene: Ap 25.2 (+0,1), Høyre 24,3 (-0,1), Sp 15,6 (+1,2), Frp 10,2 (-1,7), SV 6,0 (-1,4), Rødt 5,9 (+1,0), MDG 5,7 (+2,7), KrF 3,2 (-), FNB 1,8 (+1,8), Venstre 1,5 (-1,5), Andre 0,6 (-).