Tidligere skolebyråd i Bergen ut mot Ap-kultur

Tidligere skolebyråd for Ap i Bergen Pål Hafstad Thorsen (40) tar et oppgjør med det han mener har vært en usunn kultur i AUF og Arbeiderpartiet.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Pål Hafstad Thorsen skriver i et innlegg på Facebook at han i Arbeiderpartiet så «en organisasjon tuftet på ukultur og voksne mennesker som ikke evnet å ta tak i problemene». Foto: Tor Høvik (arkiv)

NTB

Oppgjøret fra Ap-veteranen i Bergen, som har vært medlem i Ap siden 1996, kommer i et innlegg på Facebook sent torsdag kveld.

Hafstad Thorsen forteller at han med sin organisasjonsbakgrunn fra idretten fikk bakoversveis da han ble kjent med tingenes tilstand i politiske organisasjoner.

– Flatfyll og rusing, seksuell trakassering, mobbing og null tillit mellom tillitsvalgte. Dyp, dyp ukultur, skriver han.

Hafstad Thorsen har hatt tillitsverv på nesten alle nivåer i AUF og Arbeiderpartiet. Han har vært leder i Bergen AUF, nestleder i Hordaland AUF og fylkessekretær i AUF, han har hatt en rekke tillitsverv i Arbeiderpartiet og vært bystyremedlem i Bergen siden 2003.

Han skriver videre at han mener AUF på et tidspunkt var et organisatorisk konkursbo blottet for gode forbilder i egen organisasjon eller i moderpartiet.

– Det er vanskelig å sette ord på hvor ille det var. Jeg ville aldri sendt barna og ungdommene mine på politiske møter verken i AUF eller Arbeiderpartiet, skriver han.

Han forteller at han i Arbeiderpartiet så «en organisasjon tuftet på ukultur og voksne mennesker som ikke evnet å ta tak i problemene».

Han skriver videre at han og flere andre til slutt valgte å ta grep ved å ta på seg tillitsverv på alle nivåer og med det som utgangspunkt forsøke å skape en organisasjon med bedre kultur og fokus på politikk.

– De som ikke oppførte seg sørget vi for å vingeklippe for politiske tillitsverv og makt. Og la meg si det sånn: Det har aldri, noensinne, vært aktuelt for noen av dem med et politisk comeback. De vet selv utmerket godt hvem de er, skriver han.