92 Ap-politikere ber Trøndelag Ap vrake Giske

I et opprop signert av 92 Ap-politikere oppfordres fylkeslaget i Trøndelag til å velge en annen leder enn Trond Giske.

I et opprop signert 92 Ap-politikere, blant dem flere stortingspolitikere, ber de Trøndelag Ap om å velge en annen person enn Trond Giske som ny fylkesleder. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) er blant dem som har signert oppropet mot at Trond Giske blir valgt til ny fylkesleder i Trøndelag. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

«Ja, Trøndelag velger selv sine ledere, men når dette valget smerter og skader oss alle, synes vi det er riktig å gi beskjed: Dette føles feil for oss! Metoo var et veiskille. Vi vil ikke lenger akseptere denne typen atferd fra våre ledere. Det må være grenser for hva vi kan akseptere i et parti», skriver politikerne i innlegget i VG.

De mener at ledervalget i Trøndelag Ap påvirker hele partiet, og at valget handler om partiets samlede troverdighet på likestilling og kvinnepolitikk.

«Det handler om hvorvidt varslerne skal stå alene, eller om de kjenner at de har partiet i ryggen», skriver de videre i oppropet.

– Ble ikke veiskille

Morten Ellingsen i Nordre Follo Ap har tatt initiativ til oppropet.

– Vanligvis i partiet holder vi oss for god til å mene så mye om hva de andre fylkene og lagene velger av ledere. Men dette er et valg som påvirker hele partiet over hele landet, sier han til NTB.

– Det er veldig mange som sier at de sliter med å motivere seg for partiarbeid og valgkamp, som vurderer medlemskapet sitt, velgere som sier at det ikke er aktuelt å stemme på oss fordi vi ikke har troverdighet på kvinnesaker og likestilling, forklarer Ellingsen.

Han frykter saken kan føre til tap av medlemmer, svekket rekruttering og sviktende oppslutning om Ap på meningsmålinger og i valget.

– Det er en følelse av at det var ikke slik metoo skulle ende. Metoo skulle være et veiskille. Det ble det ikke.

Moflag: Står bak varslerne

Stortingspolitikerne Tuva Moflag, Nina Sandberg, Svein Roald Hansen og Siri Staalesen har alle signert oppropet.

– Vi må si fra. Vi står bak varslerne. Vi må si fra om at dette får konsekvenser for partiet andre steder i landet, sier Moflag fra Akershus til NTB.

Hun understreker at valget av fylkesleder er Trøndelags valg, men at også andre må kunne fortelle om hvilke følger valget kan få rundt om i landet.

– Det er også et verdimessig standpunkt. Jeg vil at metoo skal være et veiskille og vise at jeg står bak varslerne. De som står fram og forteller om en vanskelig kultur, skal vite at de ikke står alene.

Nesodden-ordfører Truls Wickholm, Oslo-byråd Rina Mariann Hansen og lederen av Aps homonettverk Jon Reidar Øyan har alle undertegnet oppropet.

Giske vil ikke kommentere

En enstemmig valgkomité i Trøndelag Ap har innstilt Giske som ny leder av fylkespartiet på helgens årsmøte.

– Det er nå sånn at det er Trøndelag Ap som velger sine ledere. Så ser jeg at de er uenige i at de ikke skal blande seg inn. Det skal de få lov til å mene, sier leder Lars P. Løkken i Steinkjer Ap til NTB.

– Partidemokratiet i Trøndelag Ap har innstilt Trond Giske som leder. Så får vi ta det derfra på årsmøtet.

Giske gjør dermed trolig comeback i Ap-ledelsen. Han gikk av som nestleder i partiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Giske opplyser i en SMS til NTB at han ikke har noen kommentar til saken. Det har heller ikke fylkesleder i Trøndelag Ap, Per Olav Skurdal Hopsø.

«Når det gjelder oppropet og valgkomiteens innstilling, så har ikke jeg som avtroppende leder noen mening om den. Dette skal partidemokratiet avgjøre på lørdag», skriver han

Aps partisekretær Kjersti Stenseng sa onsdag til TV 2 at partiledelsen ikke bør mene noe om valget i Trøndelag. Heller ikke partileder Jonas Gahr Støre har villet kommentere innstillingen.