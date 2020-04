For mange pandeminyheter? Her er det du trenger å vite i dag.

Oppdatert: Dagens viktigste saker om koronautbruddet

Nå kan du dra på hytten hvor du vil. Sjekk reglene. Og: Muntlig eksamen i videregående skole avlyses.

Etter et par dager med økning faller tallet over koronainnleggelser i Norge. Tirsdag er 144 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – 16 færre enn mandag.

1. Nå kan du dra på hytten hvor du vil. Her er rådene du blir bedt om å følge.

Foto: Rune Sævig (arkiv)

– Det er lite smittefare i å dra på hytten med familien eller andre fra hjemstedet, sier helseministeren.

Bent Høie (H) kom under regjeringens pressekonferanse tirsdag med nye anbefalinger til fritidsreiser.

Tidligere har anbefalingen vært å unngå hytteturer med overnatting til andre bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Regjeringen går nå bort fra dette geografiske rådet.

– I dag kommer vi med tydeligere råd, sier helseministeren.

Høie sier man nå kan dra på hytten, uavhengig av hvor den ligger, så lenge man reiser med familie eller andre fra hjemstedet.

De to største hyttekommunene i Vestland, Alver og Voss, har valgt ulik strategi etter at hytteforbudet er opphevet.

2. Muntlig eksamen i videregående skole avlyses

Foto: ALICE BRATSHAUG

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses i vår. Privatisteksamener går som planlagt.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grundig standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

3. Gjør seg klar til å teste flere barn: – Vi kan teste opp mot 400 personer om dagen

Foto: Bård Bøe

FHI utvider prioriteringslisten for koronatesting. Legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen er ikke bekymret for testkapasiteten.

Etter gjenåpningen av barnehagene og skoleåpningen neste uke står Bergen legevakt klar til å ta imot flere barn til koronatesting.

Folkehelseinstituttet har utvidet listen over personer som skal prioriteres for testing av covid-19.

– Vi kan teste opp mot 400 personer om dagen, dersom det blir nødvendig, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen.

