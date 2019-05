MDGs toppkandidater i Oslo og Bergen vil innføre 30 km/t som toppfart i alle byer og tettsteder i Norge.

– Vi må ta byene tilbake til folk, sier MDGs listetopp i Bergen, Thor Haakon Bakke.

Sammen med sin kollega i Oslo, klimabyråd Lan Marie Berg, vil han innføre 30-sone som standard i alle Norges byer og tettsteder. Det betyr at alle sentrumsnære veier i utgangspunktet skal ha fartsgrense på 30 kilometer i timen.

Unntak for hovedveier

– Det betyr ikke at hver eneste vei skal ha 30 km/t, men at eventuelle avvik fra dette må skiltes særskilt, for eksempel på viktige hovedveier. Dette både for å forenkle og gjøre det tryggere for fotgjengere, sier Berg.

På MDGs landsmøte i helgen går de to sammen om utspillet, som de mener vil gi mindre forurensning, bedre trafikksikkerhet, tryggere skoleveier og generelt triveligere bysentrum.

– Vi ønsker å gjøre det lettere å gå og sykle i Bergen. Samtidig vil vi opprette hjertesoner i områdene rundt skolene, fordi det er helt nødvendig å gi barna tryggere skoleveier. Foreldre skal ikke være nødt til å kjøre barn til skole og fritidsaktiviteter fordi det er utrygt å sykle eller gå, sier Bakke.

– Trivsel foran fart

Han viser til Torborg Nedreaas gate som et eksempel på en gate i Bergen der fartsgrensen nå er satt ned fra 50 til 40 kilometer i timen, etter sterkt press fra beboerne langs gaten.

Veien har 20.000 passerende biler i døgnet, og beboere har vært plaget av støy, forurensning og at biler parkerer på fortauet. Statens vegvesen gikk til slutt inn for å redusere farten for å bøte på støyproblemene.

– Men det har tatt flere år å få gjennomslag for det, selv om politikerne i bystyret har bedt om det. Vi ønsker en hovedregel på 30 km/t i alle sentrumsnære områder. Så får man heller gi unntak der det er gode argumenter for det, sier Bakke.

– Men vil ikke lavere fart også kunne gå ut over busser som kjører gjennom sentrum?

– I så fall mener vi det er andre forhold som er viktigere enn de eventuelle sekundene og minuttene som bussene mister.

Vil gjelde flere gater i Bergen

MDG Bergen opplyser at de ser for seg at 30-sonen vil gjelde fra Sandviken og til broene Puddefjordsbroen og Nygårdsbroen, med unntak for Fløyfjellstunnelen, Fjøsangerveien og Sotraveien.

Blant andre sentrale gater som i dag har 50 km/t som fartsgrense, finner vi Lars Hilles gate, Strømgaten, Kalfarveien og flere gater i Fjellsiden. Nye Sandviksvei har i dag 40 km/t.

Bakke og Berg viser til at Helsedirektoratet i 2017 anmodet om en generell 30-sone i norske byer.

– Redusert hastighet har vist seg å være viktig for økt aktivitet blant gående og syklende, sa avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet til Dagsavisen om bakgrunnen for anbefalingen den gangen.

I 2013 krevde en folkeaksjon bestående av miljøorganisasjoner, trafikantforeninger og byplanleggere i 13 land, at 30 kilometer i timen måtte bli standard fartsgrense i alle byer og tettsteder i Europa. De argumenterte med at lavere hastighet vil gi tryggere byer, mindre forurensning, bedre flyt i trafikken og også flere syklister.

Innrømmet flyskam

Bakke kom ellers med en innrømmelse i sitt innlegg på MDG-landsmøtet. Han har nemlig bestilt fly hjem til Bergen for å rekke Brann – Rosenborg søndag klokken 20.

– Tradisjonen tro skal jeg stå på tribunene og gaule sammen med min far. Det er ingenting vi liker bedre enn å se Brann knuse Rosenborg. For å rekke det er jeg nødt til å fly hjem fra landsmøtet, og jeg skal ikke legge skjul på at jeg kjenner på skammen. Men jeg kjenner også at jeg er forbannet på at det skal ta så latterlig lang tid å få ned reisetiden med tog, sa Bakke.