Påstand om 13 års forvaring for 18-åring som drepte Laura Iris Haugen (16) på Vinstra

Statsadvokat Jo Christian Jordet ber om at 18-åringen som er tiltalt for drapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra, dømmes til 13 års forvaring.

Ankesaken i drapssaken på Vinstra i Eidsivating lagmannsrett har gått i tinghuset på Hamar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

– Utgangspunktet for en voksen ville vært 21 år, men dette bør justeres ned på grunn av alderen på tiltalte. Påstanden tar hensyn til at tiltalte var seksten og et halvt år da drapet ble begått, sa aktor og statsadvokat Jo Christian Jordet i sin prosedyre i Eidsivating lagmannsrett, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

18-åringen er tiltalt for å ha drept 16 år gamle Laura Iris Haugen på Vinstra med 20 stikk 31. oktober 2018 og for å ha knivstukket en nabo som kom til unnsetning.

I fjor sommer ble den da 17 år gamle gutten dømt til 13 års forvaring med en minstetid på åtte år i Nord-Gudbrandsdal tingrett.