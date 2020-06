Flyselskapene skylder passasjerer rundt tre milliarder kroner

SAS skylder Rikke Madsen i Bergen titusenvis av kroner for kansellerte flyreiser. Hun er en av svært mange som venter i spenning på om norske flyselskaper klarer å betale det de skylder forbrukerne. Foto: Marita Aarekol

– Det er absolutt en fare for at flyselskapene går over ende, sier administrerende direktør Torbjørn Lohte i NHO Luftfart.