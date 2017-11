Christine Meyer går av som SSB-sjef etter å ha inngått en avtale med Finansdepartementet. Hun får lønn i inntil ett år og rett til å snakke fritt.

– Det er tre hensyn jeg har vært opptatt av å ivareta gjennom avtalen. Aller viktigst har det vært å få en rask avklaring med Finansdepartementet for å skape ro i SSB. Dernest har jeg stilt krav om at det ikke skal være noen form for klausul som innebærer at jeg ikke kan snakke fritt etter at avtalen er inngått, sier Meyer i en pressemelding.

– Det tredje hensynet som har vært viktig for meg er at det gjennom avtalen ikke gis et inntrykk av at Finansdepartementet hadde grunnlag for å gå til oppsigelse, sier hun videre.

Advokatutgifter og flyttekostnader

Avtalen innebærer at Meyer beholder lønnen, inkludert pendlertillegg, i et halvt år. Deretter kan hun motta lønn fram til 15. november neste år, men avkortet for annen inntekt over 10.000 kroner.

Hun får også dekket advokatutgifter og flyttekostnader.

Aftenposten skrev lørdag at Meyer vil vende tilbake til professorjobben ved Norges Handelshøyskole når sluttavtalen var ferdigforhandlet.

Mistet tilliten

Finansminister Siv Jensen fortalte på en pressekonferanse fredag at hun ikke lenger har tillit til Meyer, mens Meyer på sin side mente at det ikke var grunnlag for å si henne opp. Hun hevder samtidig at hun kjemper for byråets uavhengighet, at hun har blitt utsatt for politisk press og har spesielt nevnt «innvandringsfeltet».

Statistikkbyrået gjennomgår en omstilling, og en rekke forskere har protestert mot at de må skifte beite. Samtidig har regjeringen satt i gang et eget utvalg som skal se på SSBs rolle og oppgaver.

Striden handler blant annet om hvorvidt omstillingsprosessen har gått for langt før utvalget har kommet med sin rapport, og hvorvidt Meyer har hatt ryggdekning hos Jensen til å gjennomføre den.

En forsker som har jobbet spesielt med framtidige utgifter knyttet til innvandring er blant dem som er blitt omplassert.

Opposisjonen varsler spørsmål

Opposisjonen på Stortinget har varslet at de vil se nærmere på saken.

– Dersom det er et forsøk på styring av forskning og statistikk, så kan det være en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen, sa SVs Kari Elisabeth Kaski til NTB lørdag.

Også Ap og KrF stiller spørsmål.

– Det er veldig alvorlige beskyldninger Meyer kommer med. For det første sier hun jo at departementet er fullt informert om omstillingene. For det andre sier hun at når departementet først grep inn, opplevde hun det som inngripen i SSBs uavhengighet. Her har Meyer og Jensen helt motsatte fortellinger, sa Aps finanspolitiske talsmann Trond Giske til NTB fredag.

KrF-leder Knut Arild Hareide er bekymret for SSBs uavhengighet.

– Det er spesielt viktig at den ivaretas. Og etter Meyers redegjørelse finner jeg grunn til å spørre Jensen om denne uavhengigheten er ivaretatt. Det må finansministeren forsikre oss om, sa han.