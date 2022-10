Riksrevisoren: Svært alvorlig at Forsvarets fregatter fortsatt har betydelige mangler

Norges fregatter har fortsatt betydelige mangler, slår Riksrevisjonen fast i en oppfølging av den svært kritiske rapporten som kom for fem år siden.

Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen legger fram Riksrevisjonens nyeste undersøkelse av Forsvaret. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Forliset av fregatten Helge Ingstad i 2018 er naturlig nok en viktig del av bildet.

– Da Riksrevisjonen la fram rapporten i 2016, hadde vi fortsatt fem fregatter. Nå har vi kun fire igjen etter at KNM Helge Ingstad forliste i november 2018. Da gikk også deler som skulle understøtte hele flåten, tapt, påpeker riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– I dag ser vi at det har skjedd forbedringer, men at flere av utfordringene fortsatt gjelder. Det går ut over fregattvåpenets operative evne, og er svært alvorlig, sier Schjøtt-Pedersen.

Undersøkelsen av fregattvåpenets operative evne er altså en oppfølging av en rapport fra 2016/2017.

Den gang konkluderte Riksrevisjonen blant annet at det var store mangler ved fartøyenes tekniske tilstand, tilgang til reservedeler og opplæring av personell og bemanning.

I tillegg har det vært store utfordringer med NH90-helikoptrene, som er svært viktige for fregattenes operative evner. Nå står helikoptrene på bakken og kontrakten med leverandøren er avsluttet.

– Konsekvensen er at vi ikke har og ikke har hatt et fregattvåpen som fungerer slik Stortinget opprinnelig forutsatte. Det er det ikke sikkert vi får heller med tanke på fartøyenes alder og de utfordringene som fortsatt ikke er løst, sier Schjøtt-Pedersen.

På grunn av fartøyenes alder lukker Riksrevisoren hele fregatt-saken og kommer ikke til å følge den opp videre.