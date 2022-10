F-35-fly rykket ut fra Evenes for å identifisere russisk patruljefly

To F-35 kampfly i Nato-beredskap rykket onsdag ut fra Evenes for å identifiserte et russisk maritimt patruljefly over internasjonalt farvann.

Det opplyser Luftforsvaret til Teknisk Ukeblad.

Marius Vågenes Villanger ved Forsvarets operative hovedkvarter bekreftet tidligere utrykningen til Harstad Tidende. Flyene rykket ut ved 10-tiden.

Til Dagbladet opplyser Villanger at det dreier seg om en «rutinemessig operasjon».

– Dette er noe vi gjør flere ganger i året for å holde kontroll, sier han.

Forsvaret opplyser på sine hjemmesider at det ble gjennomført 34 slike oppdrag i 2021 og 50 oppdrag i 2020.

Norge løser QRA (Quick Reaction Alert) på vegne av Nato. Oppdraget innebærer at Norge har to F-35-fly i døgnkontinuerlig beredskap.

Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg Norges og Natos luftrom, rykker F-35 ut fra Evenes og er i luften innen 15 minutter.