Støre besøkte Sleipner-feltet: – Jeg fikk høre om uroen

(Stavanger Aftenblad) Mens kystvaktskipet KV «Jarl» patruljerte 100 meter fra plattformen og et jagerfly nettopp passerte i lav høyde, fortalte statsminister Jonas Gahr Støre alle de ansatte på Sleipner-plattformen at han godt forstår at de er urolige.

