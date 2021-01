Over 800 er fremdeles evakuert i Gjerdrum

Mellom 800 og 850 personer er fremdeles evakuert etter leirskredet på Ask i romjula. NVE håper en endelig evakueringslinje er klar i slutten av januar.

Paul Christen Røhr, sikringsteknisk fagansvarlig i NVE, håper en endelig evakueringslinje er på plass i slutten av januar eller tidlig februar Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

– Vi jobber med nå er undersøke om det er mulig å avgrense den sonen ytterligere slik at noen flere kan flytte tilbake, sa Paul Christen Røhr, sikringsteknisk fagansvarlig i NVE, under et digitalt kommunestyremøte i Gjerdrum onsdag, skriver Romerikes Blad.

– Med basis i de undersøkelsene håper vi å komme med en endelig evakueringslinje for dem som foreløpig kan flytte tilbake. Den håper vi å få på plass i slutten av januar eller tidlig februar, sa Røhr.

Flere boliger vil det derimot aldri bli mulig å flytte tilbake til. Hvor mange det blir, er derimot ennå usikkert.

NVE antar at det vil ta mellom tre og fire måneder å planlegge sikringen av bygninger i skredomdået.

– Deretter vil det kanskje ta et år eller mer med anleggsvirksomhet før bebyggelsen har tilstrekkelig sikkerhet for tilbakeflytting, sier Røhr.