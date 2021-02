FHI: Hvis alt går etter planen kan alle voksne være fullvaksinert til sommeren

Fredag kom det flere gode nyheter om koronavaksineleveransene til Norge. FHI sier at alle over 18 år kan være fullvaksinert til sommeren om alle som er lovet blir godkjent og levert.

Geir Bukholm er områdedirektør i Folkehelseinstituttet. Foto: Stian Lysberg Solum

Sigrid Gausen

Helseminister Bent Høie kom fredag med en etterlengtet gladnyhet. Norge ser ut til å få 2,24 millioner ekstra doser med vaksiner. Grunnen er en ny avtale mellom EU og vaksineprodusentene Pfizer og Biontech.

– Hvis alt går etter planen med leveransene av vaksinene vi har en avtale om, og at de vaksinene som er under arbeid blir godkjent, tror jeg alle over 18 år kan være fullvaksinert til sommeren, sier Geir Bukholm til Aftenposten.

Bukholm sier den nye vaksineleveransene gjør at vi kommer tidligere til målet om at alle voksne innbyggere skal være vaksinert.

– Dette kan igjen åpne for en lettelse på tiltakene i sommer, sier Bukholm.

Flere doser allerede i april

I tillegg til de 2,24 millioner dosene har Norge fått en opsjon på 1,12 millioner doser. Det betyr at vi har en avtale som gir rett til å inngå en fremtidig avtale om disse dosene.

Disse kommer ved siden av de 3,7 millioner dosene som Norge allerede har en avtale om.

Totalt betyr det at Norge kan få tilgang til over syv millioner vaksinedoser.

– Dette innebærer at vi får vaksinert, og dermed beskyttet langt flere personer raskere. Allerede i april, mai og juni vil den nye avtalen innebære en økning på opptil 840.000 ekstra vaksinedoser, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet.

Høie sa også at Astra Zeneca planlegger å øke sine leveranser med 50 prosent i april, mai og juni. Dette gjør at vi også kan få ytterligere flere vaksiner.

Ny vaksine til godkjenning

En annen gladnyhet på vaksinefronten er at den tyske CureVac-vaksinen skal evalueres. Norge har avtale om omtrent to millioner doser av vaksinen i år når den er godkjent.

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA har i dag startet en fortløpende vurdering av data om vaksinen, såkalt «rolling review».

– Vi håper på en rask avklaring for godkjenning av CureVac-vaksinen for å sikre Norge tilgang til enda flere vaksinedoser, sier smitteverndirektør Geir Bukholm ved FHI.

Bukholm sier det også er viktig at Norge ha avtaler om at vaksineprodusentene kan lage en ny generasjon av vaksiner.

– Det er viktig å ha avtaler som sikrer at vi kan få vaksiner også for de nye muterte virusene, sier Geir Bukholm.

88 prosent av sykehjemsbeboere har fått vaksine

Forrige søndag, 7. februar, viser tall fra FHI at 174 002 personer hadde fått 1. dose. 45 751 personer hadde fått 2. dose med vaksinen. Data fra Beredskapsregisteret viser at 88 prosent av sykehjemsbeboere har fått 1. dose av koronavaksinen og 71 prosent har fått 2. dose.

Vaksineringen på sykehjemmene har gått som planlagt. Før uken er omme får vaksinen full effekt på de siste fire sykehjemmene, opplyser etaten.

Samtidig starter nå vaksineringen av kritisk helsepersonell på sykehjemmene, og etaten mottar i neste uke 366 doser til dette formålet.