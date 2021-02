Varsler pressekonferanse søndag: – Innbyggerne i bergensregionen må forberede seg på strenge tiltak

– Bergen er i en alvorlig situasjon, sier helseminister Bent Høie (H).

Helsebyråd Beate Husa varsler strenge tiltak for bergensregionen. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

– Situasjonen vurderes nå som uoversiktlig, og vi er bekymret over at vi nå ikke klarer å spore hvor flere av smittetilfellene med mutert virus kommer fra i Bergen, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i en pressemelding.

Bergen kommune vil holde pressekonferanse om nye tiltak for regionen søndag formiddag.

Byrådet er bekymret over smittesituasjonen i Bergen og i bo- og arbeidsregionen, og ber nå, etter samråd med andre kommuner, om at regjeringen innfører sterkere tiltak i regionen.

Bekymringen forsterkes av at det har vært en økning i andre kommuner, blant annet i Kvam og Ulvik.

– Tiltak med betydelige negative konsekvenser

Helsebyråd Beate Husa (KrF) sier at bergenserne må være forberedt på strengere tiltak.

– Tiltakene kan være inngripende, med betydelige negative konsekvenser for befolkningen, også for barn og unge. Et stort utbrudd i regionen vil imidlertid få en vesentlig mer negativ effekt, enn en rask og streng nedstenging i en kort periode for å få oversikt, sier Husa i pressemeldingen.

– Bekymret for byggeplass

Valhammer mener det er behov for strenge tiltak når det er en risiko for en potensiell massespreningshendelse.

– Vi er særlig bekymret over spredning av sørafrikansk virus knyttet til en byggeplass i Bergen. Her er det mange ansatte, og ulike forhold på byggeplassen gjør at det er risiko for omfattende spredning, sier Valhammer.

Byrådsleder Roger Valhammer sier situasjonen i Bergen er uoversiktlig. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Høie: – En alvorlig situasjon

– Bergen er i en alvorlig situasjon med utbrudd av både den engelske og den sørafrikanske virusvarianten, sier helseminister Bent Høie (H) i en e-post til NTB lørdag kveld.

Lørdag ble det påvist åtte nye tilfeller av muterte virusvarianter i Bergen. Seks av tilfellene er av den britiske varianten, mens to er av den sørafrikanske varianten. Totalt har Bergen kommune 16 av den britiske virusvarianten og syv tilfeller av den sørafrikanske.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie varsler en avklaring om nye tiltak i Bergen og de omkringliggende kommunene søndag. Foto: Lise Åserud / NTB

Klarer ikke spore smitten

Smittevernoverlege Frank van Betten i Bergen sa lørdag formiddag at flere av tilfellene med mutert virus ikke er knyttet til hverandre, og at de ikke klarer å spore hvor smitten kommer fra.

– Bergen og de omkringliggende kommunene har i dag bedt regjeringen fatte nasjonale vedtak for regionen. Det jobber vi med, og det vil komme en avklaring på hvilke tiltak som iverksettes i morgen formiddag, sier Høie lørdag kveld.

Lørdag var Bergen kommune i møte med FHI, Statsforvalteren og omkringliggende kommuner. Temaet for møtet var flere nye tilfeller med mutert virus.