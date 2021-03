Seks år, tre ektemenn, flere samkoner og mye vold – slik beskriver hun livet som norsk IS-kone

Hun bodde en stund sammen med de to søstrene fra Bærum. En norsk fremmedkriger arrangerte nytt ekteskap for henne med en shariadommer. Slik var hverdagen for den IS-tiltalte kvinnen, ifølge hennes egen forklaring,

