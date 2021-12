Kåre Willoch bisettes klokken 12

Statsminister Jonas Gahr Støre og Høyre-leder Erna Solberg vil begge holde tale når Kåre Willoch skal bisettes tirsdag.

Tidligere statsminister Kåre Willoch på Høyres landsmøte i 2019. Tirsdag bisettes Willoch fra Ullern kirke.

NTB

Bare 50 personer får delta i kirken når Kåre Willoch bisettes fra Ullern kirke i Oslo klokken 12. Den mangeårige statsministeren og statsmannen døde mandag 6. desember, 93 år gammel, og begraves på statens regning.

Kongen og dronningen vil være til stede under bisettelsen, som vil bli overført i flere medier.

Seremonien vil bli ledet av sokneprest Jorund Andersen og Oslo-biskop Kari Veiteberg. Foruten en tale fra familien vil også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg begge si minneord over den avdøde.

– Hans samfunnsengasjement var bredt og dypt. Selv om det aldri var tvil om hans grunnfestede liberalkonservative ståsted, evnet han også å overraske i sin analyse av aktuelle politiske spørsmål, skriver Solberg i et minneord som VG gjengir tirsdag.

Willoch ble hyllet av politiske motstandere, så vel som av sine tilhengere, etter at han døde. Han blir også husket for sitt engasjement etter at han gikk av som statsminister og ut av aktiv politikk.