Gigantisk ukrainsk lastefly landet på Gardermoen

Et av verdens største lastefly, et ukrainsk Antonov An-124, landet torsdag på Oslo lufthavn. Det har tidligere blitt brukt til transport av våpen og militært utstyr. Norske myndigheter er så langt lite snakkesalige om besøket.

Dette arkivbildet viser et Antonov An-124 som landet på Gardermoen 27. februar. Det ble da brukt til å frakte militært utstyr til en NATO-styrke i Litauen.

Hendelsen ble dokumentert av flyspottere ved flyplassen, og flyvningen kunne også sees på tjenester som Flightradar. Bilder viser at flyet takset til et område skjermet for innsyn like nord for den militære flystasjonen.

Avinor bekrefter overfor Aftenposten at Antonov-flyet landet på flyplassen torsdag, men vil ikke gi ytterligere detaljer.

Også Forsvaret er tause om hendelsen. Pressekontakt Vegard Norstad Finberg sier at han ikke kan bekrefte hvorvidt det landet et ukrainsk fly på Gardermoen torsdag.

Har fraktet militær last tidligere

Antonov An-124 er et av verdens største lastefly og kan frakte 150 tonn. Det aktuelle flyet eies og driftes av det ukrainske selskapet Antonov Airlines. Det har tidligere blitt brukt til å transportere militært utstyr og våpen til NATO-styrker i Øst-Europa. Det er også blitt brukt til å frakte våpen til Ukraina, blant annet fra Australia.

Det er uklart om besøket i Norge knytter seg til våpenleveranser. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere sagt at Norge vil bidra med ytterligere våpenleveranser til Ukraina, utover panservernvåpen og luftvernssystemer som allerede er levert.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har tidligere sagt at regjeringen vurderer nye våpenleveranser fortløpende, men at de ikke vil kommentere dette offentlig før eventuelle leveranser er gjennomført.

Dette bildet, som ble tatt i februar, viser hvordan Antonov An-124 kan lastes med militært utstyr. Det ble da brukt til å sende utstyr fra Gardermoen til en NATO-styrke i Øst-Europa.

Har prøveskutt eldre artillerivogner

Aftenposten omtalte 29. april at Forsvaret har tatt ut eldre M109-artillerivogner for prøveskyting, noe Forsvaret bekreftet at var vellykket. Men om testskytingen var knyttet til en vurdering om de kunne leveres til Ukraina, ville ikke Forsvaret svare på.

– Det er regjeringen som beslutter hva Norge skal donere til Ukraina. Av sikkerhetshensyn omtaler vi ikke eventuelle donasjoner før leveransene er på plass, sa Forsvarets talsperson, oberst Frank Sølvsberg.

M109 er beltegående artillerikanoner som bruker ammunisjon med kaliber på 155 millimeter. Det er standard for Nato. USA sender nå til sammen 184.000 artillerigranater med dette kaliberet til Ukraina. Norge ifølge avisen Fremover har Norge 55 slike artillerivogner på lager.