95 husstander evakueres etter jordraset over E6 i Malvik

Det er gått et jord- og steinras over E6 i Malvik, nord for Stavsjøtunnelen i Trøndelag. 95 nærliggende husstander er evakuert, melder VG.

NTB

En person er evakuert fra jordraset og fraktet til sykehus etter raset som gikk på nordsiden av Stavsjøfjelltunnelen på E6 i Malvik kommune. Flere boliger og en skole er evakuert, og en person er sendt til sykehus.

Nødetatene fikk melding om raset like etter klokken 13 onsdag ettermiddag.

En bil med en person ble tatt av raset ved tunnelen ligger midt mellom Trondheim og Stjørdal. E6 er vil bli stengt en god stund og det er omkjøring via fylkesvei 950.

– Det er en god del masser som har rast ut. Det er stein, grus, gjørme, noen trestokker. Det vil ta dager å få åpnet igjen. Autovern og andre installasjoner er knust, sier trafikkoperatør Frank Nilsen i Vegtrafikksentralen til VG.