KFUK-KFUM beklager overfor homofile

Den kristne barne- og ungdomsorganisasjonen KFUK-KFUM følger i Bisperådets fotspor og ber om unnskyldning for «skammen, smerten og skaden vi har påført skeive».

NTB

– Vi har behov for å stoppe opp ved alvorlige feil vi har begått i en tid der de av oss som er homofile og lesbiske, ble stigmatisert basert på fordommer og uforstand. Det fikk sterke negative konsekvenser for den enkeltes personlige utvikling, arbeidsliv, helse, sosiale liv og tilknytning til kristne fellesskap, skriver to ledere på vegne av KFUK-KFUM i et innlegg på nettstedet Blikk og i Vårt Land.

I teksten navngir de også noen av dem som er utsatt for urett, blant annet en tillitsvalgt og leder som mistet jobben da han sto fram som homofil.

Generalsekretær Øystein Magelssen står bak innlegget sammen med fungerende forbundsstyreleder Sven Larsen.

Magelssen sier til Vårt Land at det er jobbet mye med temaet, men det er Bispemøtets uttalelse nylig som er den utløsende faktoren som gjør at KFUK-KFUM nå beklager.

I tillegg vil generalsekretæren høre fra folk som har opplevd utestenging, urett eller overgrep i organisasjonen.

– Vi vil lære mer om hva som har skjedd og som kanskje fortsatt skjer hos oss Sammen med dem som deler sine erfaringer, vil vi finne ut hva som blir veien videre.