Politiet har fått inn mange tips i jakten på Stig Millehaugen

Politiet har fått inn flere tips i forbindelse med forsvinningen til drapsdømte Stig Millehaugen. De utelukker ikke flere pågripelser i saken.

Overvåkingsfoto av etterlyste Stig Millehaugen der han går ut av Trondheim fengsel onsdag morgen. Han er nå etterlyst både nasjonalt og internasjonalt.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har fortsatt fullt fokus på etterforskningen og skal fortsette med det gjennom helgen, sier politiinspektør Trude Maren Buanes i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun sier de har fått inn en rekke tips i saken, og at de går gjennom disse samt spor i saken fortløpende.

– Vi har fått inn mange tips, og politiet setter veldig stor pris på dette. Dersom noen har sett noe de mener kan være av interesse for politiet, håper vi de tar kontakt med politiet, sier politiinspektøren som ikke kan si noe om hva tipsene går ut på.

– Det kan bli aktuelt med flere avhør, vi utelukker ikke flere pågripelser, men det fortsatt for tidlig å si noe om det.

Siktelse opprettholdes

Torsdag gjennomførte politiet aksjoner flere steder i jakten på 53-åringen. Da ble en person pågrepet for bistand. Mannen ble løslatt etter avhør, men siktelsen opprettholdes.

– Det gjenstår noe etterforskning for å avdekke om den siktelsen er svekket eller ei. Det er det for tidlig å si noe om nå, sier Buanes.

Politiet tror Millehaugen reiste med fly fra Værnes lufthavn til Oslo lufthavn ved 12-tiden onsdag før han satte seg på flytoget inn mot Oslo sentrum. Politiet vet ikke hvordan Millehaugen kom seg til Værnes.

Han fikk trolig hjelp til å bestille billetter, og ifølge NRK vet politiet hvem det var som kjøpte flybilletten hans.

En av Norges farligste

Millehaugen, som blant annet er dømt for to drap, rømte da han onsdag var på permisjon fra Trondheim fengsel der han soner en forvaringsdom. Hvor han har tatt veien, er fortsatt ikke kjent, men politiet opplyser at de holder alle muligheter åpne.

– Vi holder muligheten åpen for at han er i utlandet. Han er etterlyst både nasjonalt og internasjonalt, og vi har kontakt med utenlandsk politi ved behov, sier Buanes.

Millehaugen er av flere omtalt som en av Norges farligste menn.

– En mann som er dømt til forvaring, er dømt fordi det er fare for at han skal gjenta kriminelle handlinger. Med bakgrunn i det, må vi gå ut ifra at han kan være farlig. Hvis noen skulle ha tips eller støte på ham, anbefaler vi at de tar kontakt med politiet sier politiinspektøren.